Жительница Сергиевского района предстанет перед судом за угрозу убийством своему мужу

В сентябре текущего года в полицию Сергиевского района поступило сообщение от жительницы Сергиевска о том, что у ее соседей происходит ссора. Женщина пояснила, что слышала крики, и переживает за ребенка, который может находиться в доме.

Стражи порядка прибыли по указанному адресу и подробно опросили хозяев жилища. Как пояснил глава семьи, вечером его жена находилась дома в состоянии алкогольного опьянения. В этот момент с прогулки вернулась их 14-летняя дочь.

Мужчина начал высказывать претензии супруге по поводу того, что она мало занимается воспитанием ребенка. По предварительным данным, женщину возмутили слова мужа и она, схватив кухонный нож, замахнулась на него, при этом высказывая угрозы убийством, которые были восприняты мужчиной как реально опасные для жизни и здоровья. В этот момент подошла дочь подозреваемой и попросила ее опустить нож, что та и сделала.

Сотрудники органов внутренних дел задержали предполагаемую 34-летнюю злоумышленницу на месте происшествия. Выяснилось, что ранее женщина уже привлекалась к уголовной ответственности за покушение на убийство и кражу.

В настоящий момент расследование уголовного дела, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 119 Уголовного кодекса Российской Федерации "Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью", завершено.

Оно передано в суд для дальнейшего рассмотрения по существу. Санкция данной статьи предусматривает лишение свободы сроком до двух лет.