Маршрутки №№ 1 и 210 перестали работать в Самаре

С 29 октября в Самаре прекращена работа маршрутных такси №№ 1 и 210. Как сообщили в городском департаменте транспорта, это произошло по инициативе коммерческого перевозчика, без уведомления ведомства.

На "маршрутках" 1к работало пять единиц транспорта малой вместимости (20 мест), которые следовали до железнодорожного вокзала. Этот маршрут полностью дублирует льготный муниципальный первый автобус, на который добавлен дополнительный состав. С 30 октября на нем работает 14 единиц.

Под номером 210 ездили 10 маршруток, они следовали до автостанции "Аврора". На участке от пос. Управленческий до станции метро "Кировская" маршрут дублирует льготный муниципальный №51. Сейчас добраться из пос. Управленческий до автостанции "Аврора" можно на этом автобусе с пересадкой на №45 на Московском шоссе или №75 на площади Кирова.

Прорабатывается вопрос введения пересадочного билета для обеспечения льготного проезда пассажиров, следующих от пос. Управленческий до автостанции "Аврора".