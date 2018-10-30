16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Аэропорт Курумоч перешел на осенне-зимнее расписание полетов Маршрутки №№ 1 и 210 перестали работать в Самаре Для "переселенцев" из "5 кварталов" подготовили первую часть квартир Часть Кировского района переведут на резервную схему отопления В Самарскую область поступила вакцина против гриппа для взрослых

Общество

Маршрутки №№ 1 и 210 перестали работать в Самаре

САМАРА. 30 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 405
Версия для печати

С 29 октября в Самаре прекращена работа маршрутных такси №№ 1 и 210. Как сообщили в городском департаменте транспорта, это произошло по инициативе коммерческого перевозчика, без уведомления ведомства.

Маршрутки №№ 1 и 210 перестали работать в Самаре Маршрутки №№ 1 и 210 перестали работать в Самаре
Фото: Игорь Казановский

На "маршрутках" 1к работало пять единиц транспорта малой вместимости (20 мест), которые следовали до железнодорожного вокзала. Этот маршрут полностью дублирует льготный муниципальный первый автобус, на который добавлен дополнительный состав. С 30 октября на нем работает 14 единиц.

Под номером 210 ездили 10 маршруток, они следовали до автостанции "Аврора". На участке от пос. Управленческий до станции метро "Кировская" маршрут дублирует льготный муниципальный №51. Сейчас добраться из пос. Управленческий до автостанции "Аврора" можно на этом автобусе с пересадкой на №45 на Московском шоссе или №75 на площади Кирова.

Прорабатывается вопрос введения пересадочного билета для обеспечения льготного проезда пассажиров, следующих от пос. Управленческий до автостанции "Аврора".

Красноглинский район обслуживают три льготных муниципальных маршрута, на которых суммарно работают 44 автобуса:

  • №1 - 14 автобусов;
  • №50 - 20 автобусов;
  • №51 - 10 автобусов.

Гид потребителя

Фото на сайте

На "Авиакоре" вскрыли капсулу с посланием от комсомольцев 1968 года

На "Авиакоре" вскрыли капсулу с посланием от комсомольцев 1968 года

Экзоскелеты и прогулки в виртуальной реальности: как в Самаре прошел "Нейротлон"

Экзоскелеты и прогулки в виртуальной реальности: как в Самаре прошел "Нейротлон"

Культовый фестиваль интернет-деятелей "404"

Культовый фестиваль интернет-деятелей "404"

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
24 25 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4