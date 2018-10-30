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ДТП Происшествия

На ул. Осипенко в Самаре столкнулись четыре машины

САМАРА. 30 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В понедельник, 29 октября, в 15:20 в Самаре произошло ДТП с участием 25-летнего водителя Иж-271230, который ехал по ул. Осипенко в сторону ул. Лесной. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

По предварительным данным полицейских, напротив дома №3, стр. 3 по ул. Осипенко мужчина выехал на встречную полосу и столкнулся с Lada-217230. От удара вазовскую легковушку отбросило на встречный Subaru Forester и попутный Citroen C4.

В аварии пострадал 28-летний пассажир автомобиля "Иж". Его госпитализировали.

По факту ДТП ведется проверка.

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