На ул. Осипенко в Самаре столкнулись четыре машины

В понедельник, 29 октября, в 15:20 в Самаре произошло ДТП с участием 25-летнего водителя Иж-271230, который ехал по ул. Осипенко в сторону ул. Лесной. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

По предварительным данным полицейских, напротив дома №3, стр. 3 по ул. Осипенко мужчина выехал на встречную полосу и столкнулся с Lada-217230. От удара вазовскую легковушку отбросило на встречный Subaru Forester и попутный Citroen C4. В аварии пострадал 28-летний пассажир автомобиля "Иж". Его госпитализировали. По факту ДТП ведется проверка.