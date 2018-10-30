Коллективу министерства здравоохранения Самарской области представили нового руководителя

Во вторник, 30 октября, заместитель председателя правительства Самарской области Александр Фетисов представил коллективу министерства здравоохранения региона нового руководителя - Михаила Ратманова.

"Михаил Александрович имеет большой опыт работы, - отметил зампредседателя правительства. - Он прошел путь от врача-ординатора, работал на руководящих должностях в правительстве Московской области, министром здравоохранения республики Северная Осетия".

Александр Фетисов подчеркнул, что в регионе существует сильная медицинская школа, а также отметил профессионализм коллектива областного минздрава. Он рассказал и о серьезности задач, которые стоят перед здравоохранением губернии. К примеру, только два национальных проекта - по борьбе с сердечно-сосудистыми и онкологическими заболеваниями - должны к 2024 году сохранить жизни более чем 200 тыс. человек.

Особое значение имеет проект развития системы оказания первичной помощи и детского здравоохранения, обеспечение медицинских организаций квалифицированными кадрами. Также губернатор Дмитрий Азаров поставил задачу проанализировать состояние помещений, в которых располагаются лечебные учреждения.

Михаил Ратманов, в свою очередь, поблагодарил руководство Самарской области за оказанное высокое доверие. По мнению министра, у региона есть все, чтобы оказывать населению квалифицированную медицинскую помощь, но и задачи в этой области стоят серьезные.

"В Самарской области есть развитая клиническая база, хороший кадровый потенциал. Будем совместно решать поставленные задачи по улучшению качества и доступности медицинской помощи, развитию детского здравоохранения, амбулаторной помощи, сельской медицины", - отметил Михаил Ратманов.

В Самарской области глава минздрава намерен реализовывать успешные практики, применяемые в тех регионах, где ему довелось работать. Во-первых, это проекты, связанные с улучшением первичной медицинской помощи. Есть федеральные проекты, направленные на повышение качества медицинских услуг, например, "Бережливая поликлиника". Они позволяют сократить время ожидания приема врача, время ожидания процедур и др.

Есть примеры успешной работы по повышению доступности медпомощи в удаленных районах, усовершенствование работы на селе. Обеспечение медучреждений специализированным автотранспортом и грамотная маршрутизация позволяют организовать своевременную доставку медицинских сотрудников в труднодоступные районы, а пациентов в центральные клиники. Здесь очень перспективно развитие санитарной авиации.

Необходимо решать проблему со льготным лекарственным обеспечением. Здесь также существуют успешные практики, когда уточнение реестров позволяло правильно, адресно снабжать пациентов необходимыми препаратами.

И, конечно, по мнению Михаила Ратманова, региону необходимо участвовать в федеральных проектах, направленных на развитие онкологической службы, детского здравоохранения и др.

Ранее Михаил Ратманов занимал должность руководителя Минздрава Северной Осетии. В понедельник с ним тепло попрощались в Доме правительства республики. Премьер-министр Таймураз Тускаев поблагодарил Ратманова за "вклад в развитие системы здравоохранения и за неравнодушие".

Как отметил Таймураз Тускаев, за два с половиной года сделано многое. Проделана "плодотворная, эффективная совместная работа по улучшению материально-технической базы республиканского здравоохранения", организована системная работа медучреждений и профессиональная переподготовка кадров за счет средства Фонда медицинского страхования. Кроме того, произошло обновление транспорта: около 40% автопарка заменено, включая районные больницы. Оснастили новыми машинами и отдаленные населенные пункты.

В качестве достижений экс-главы Минздрава отмечена активная работа ведомства в национальном проекте "Здравоохранение". "Этот проект - элемент долгосрочного планирования, рассчитанный до 2024 года. Каждое направление здравоохранения нашло там отражение. И с 2019 года республика будет получать финансовые средства для реализации намеченных планов", - подчеркнул Тускаев.