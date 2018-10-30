ХК "Лада" в овертайме победил ЦСК ВВС - 4:3

Во вторник, 30 октября, в очередном матче ВХЛ тольяттинская "Лада" принимала на своем льду самарский ЦСК ВВС.

В первом периоде тольяттинцы больше атаковали, но опасных моментов у ворот Федора Коротаева было немного.

В перерыве губернатор Самарской области Дмитрий Игоревич Азаров, посетивший матч между двумя командами региона, получил от капитана "Лады" игровой свитер и пожелал командам результативной игры.

В середине матча "летчики" открыли счет: после броска Александра Степаненко шайба низом влетела в ворота Александра Скрынника — 0:1.

После пропущенного гола хозяева заметно оживились и в начале третьего периода отыгрались после броска Алексея Мастрюкова — 1:1. Прошло чуть больше минуты, и Евгений Скачков вывел "Ладу" вперед — 2:1. Почти сразу же Станислав Чистов вывел один на один с голкипером ЦСК ВВС Константина Майорова — капитан хозяев шансов ему не оставил — 3:1.

Самарцы взяли тайм-аут, а место в воротах "летчиков" занял Станислав Жучин. Гости сдаваться не собирались и на 54-й минуте забросили шайбу — 3:2 после броска Валентина Разумняка. На 57-й минуте Разумняк оформил дубль — 3:3.

Игра перешла в овертайм, на первой минуте которого Дмитрий Возовик не реализовал выход один на один. И, все же, за 32 секунды до окончания овертайма Александр Тимирев реализовал отложенный штраф и принес "Ладе" победу — 4:3, сообщает официальный сайт тольяттинского клуба.