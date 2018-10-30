"Ладья" во втором матче проиграла "Толпару" - 2:5

Во вторник, 30 октября, во втором матче между "Толпаром" и "Ладьей" счет в середине стартового периода открыли хозяева — 1:0 после броска Александра Оськина.

В начале второго периода Павел Синявский реализовал большинство, увеличив счет — 2:0. После шайбы Антона Пачина место в воротах гостей занял Руслан Ялбуев, сменивший Артема Забродина. В концовке второго периода Владимир Ершов увеличил счет до 4:0. В самом начале третьего периода Евгений Грошев отыграл одну шайбу (4:1), а вскоре Семен Журавлев забросил еще одну шайбу в ворота Дмитрия Брагинского, но на последних секундах Антон Пачин оформил дубль — 5:2 победа "Толпара", сообщает официальный сайт тольяттинского клуба.