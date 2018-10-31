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Преступления Происшествия

По подозрению в избиении девочки в Тольятти задержан ее отец

ТОЛЬЯТТИ. 31 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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По подозрению в избиении годовалой девочки в Тольятти задержан ее отец, об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в СУ СК РФ по Самарской области.

Напомним, что во вторник 30 октября около 10 часов утра в лечебное учреждение Тольятти поступила годовалая девочка с травмами. Врачи оказывают ей медицинскую помощь, но она находится в крайне тяжелом состоянии.

По факту случившегося возбудили уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вред здоровью (ч. 2 ст. 111 УК РФ).

По предварительной версии следствия, травму девочке нанес отец, который был в состоянии алкогольного опьянения.

Как пояснили в СУ СК РФ по Самарской области, подозреваемый задержан. Но обвинение пока не предъявлено.

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