По подозрению в избиении девочки в Тольятти задержан ее отец

По подозрению в избиении годовалой девочки в Тольятти задержан ее отец, об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в СУ СК РФ по Самарской области.

Напомним, что во вторник 30 октября около 10 часов утра в лечебное учреждение Тольятти поступила годовалая девочка с травмами. Врачи оказывают ей медицинскую помощь, но она находится в крайне тяжелом состоянии.

По факту случившегося возбудили уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вред здоровью (ч. 2 ст. 111 УК РФ).

По предварительной версии следствия, травму девочке нанес отец, который был в состоянии алкогольного опьянения.

Как пояснили в СУ СК РФ по Самарской области, подозреваемый задержан. Но обвинение пока не предъявлено.