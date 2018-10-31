В Самаре в ДТП с Toyota Land Cruiser пострадал водитель легковушки

Во вторник, 30 октября, в 19:15, в Самаре произошло ДТП с участием 32-летнего водителя ВАЗ-21114, который ехал по дублеру Московского шоссе, по выделенной полосе для маршрутных транспортных средств в направлении Ракитовского шоссе, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

По предварительной версии полицейских, в районе здания № 39а по ул. Анжерской он не обеспечил постоянный контроль за движением и столкнулся с попутным Toyota Land Cruiser 100 под управлением 32-летнего мужчины.

В аварии пострадал водитель отечественной легковушки. Его доставили на "скорой" в медучреждение и назначили амбулаторное лечение.

По факту ДТП ведется проверка.