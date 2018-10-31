Презентации цифрового эфирного телевидения в области продлятся до середины декабря

Специалисты филиала РТРС "Самарский ОРТПЦ" при поддержке департамента информтехнологий и связи Самарской области проводят в муниципалитетах разъясняющие семинары о переходе на цифровой формат телевизионного вещания и предстоящем сокращении аналогового телевещания.
Один из них прошел в выходные в Сызранском районе — в нем приняли участие представители администрации, депутаты, главы поселений района, соцработники, руководители крупных предприятий, общественных организаций и активные жители,
Благодаря приходу цифрового эфирного телевидения устраняется информационное неравенство. Жители региона, вне зависимости от удаленности населенного пункта, получают равный доступ к многопрограммному качественному телевидению.
Специалисты Самарского ОРТПЦ рассказали участникам встречи об особенностях приема цифрового эфирного телевидения, дали рекомендации по выбору, способам подключения и настройке оборудования, ответили на интересующие вопросы.
Так, эфирным называют телевизионное вещание, при котором ТВ-сигнал транслируется передающей радиотелевизионной станцией в окружающее пространство с помощью электромагнитных волн, и любой желающий может принять этот сигнал с помощью телевизионной приемной антенны. Цифровое эфирное вещание ведется на дециметровых (ДМВ/UHF) волнах мультиплексами (пакетами телепрограмм).
В качестве формата цифрового эфирного ТВ в России принят стандарт DVB-T2. Для уверенного приема программ "цифры" необходимо подсоединить телевизор к индивидуальной или коллективной наружной антенне дециметрового диапазона, направленной на ближайшую радиотелевизионную передающую станцию.
Современные телевизоры последние 5 лет производятся с поддержкой стандарта DVB-T2. Если у кого-то телевизор старого поколения, покупать новый не обязательно: к нему к нему достаточно приобрести цифровую приставку стандарта DVB-T2, затем телевизионным пультом осуществить ручной поиск или автопоиск цифровых телеканалов.
С января федеральные телеканалы, входящие в состав цифровых пакетов, планируют отключение аналогового телевещания в населенных пунктах с населением численностью менее 100 тыс. человек. Чтобы отключение "аналога" прошло незаметно, телезрителям нужно заблаговременно перейти на "цифру".
Следующий разъясняющий семинар по "цифре" состоится в Безенчукском районе 13 ноября. Продлятся выездные встречи по цифровому телевещанию в муниципалитетах области до середины декабря.
Программы цифрового эфирного телевидения (ЦЭТВ) являются каналами свободного доступа и транслируются в эфире без абонентской платы. "Российская телевизионная и радиовещательная сеть" (РТРС) осуществляет трансляцию двух мультиплексов ЦЭТВ в стандарте цифрового телевещания DVB-T2.
Первый мультиплекс (пакет телепрограмам) транслируется на всей территории Самарской области: Первый канал, Россия 1 (с региональным вещанием ГТРК "Самара"), Матч-ТВ, НТВ, Петербург — 5 канал, Россия-Культура, Россия 24 (с региональным вещанием ГТРК "Самара"), Карусель, ОТР, ТВ-Центр, а также "Радио России" (с региональным вещанием ГТРК "Самара"), Радио "Маяк" и "Вести ФM". Состав программ первого мультиплекса определен указом президента РФ.
Второй мультиплекс (пакет телепрограмм) транслируется по решению вещательных компаний пока в крупных городах области Самара, Сызрань, Жигулевск (Тольятти), Чапаевск: РЕН-ТВ, СПАС, СТС, Домашний, ТВ-3, Пятница, Звезда, Мир, ТНТ, Муз-ТВ. Состав программ второго мультиплекса сформирован решениями Федеральной конкурсной комиссии по телерадиовещанию. К концу 2018 года вещание программ второго мультиплекса будет повсеместным.
По вопросам цифрового эфирного телерадиовещания следует обращаться в Единый информационный центр РТРС по бесплатному круглосуточному номеру 8 800 220 20 02.