Презентации цифрового эфирного телевидения в области продлятся до середины декабря

Специалисты филиала РТРС "Самарский ОРТПЦ" при поддержке департамента информтехнологий и связи Самарской области проводят в муниципалитетах разъясняющие семинары о переходе на цифровой формат телевизионного вещания и предстоящем сокращении аналогового телевещания.

Один из них прошел в выходные в Сызранском районе — в нем приняли участие представители администрации, депутаты, главы поселений района, соцработники, руководители крупных предприятий, общественных организаций и активные жители,

Благодаря приходу цифрового эфирного телевидения устраняется информационное неравенство. Жители региона, вне зависимости от удаленности населенного пункта, получают равный доступ к многопрограммному качественному телевидению.

Специалисты Самарского ОРТПЦ рассказали участникам встречи об особенностях приема цифрового эфирного телевидения, дали рекомендации по выбору, способам подключения и настройке оборудования, ответили на интересующие вопросы.

Так, эфирным называют телевизионное вещание, при котором ТВ-сигнал транслируется передающей радиотелевизионной станцией в окружающее пространство с помощью электромагнитных волн, и любой желающий может принять этот сигнал с помощью телевизионной приемной антенны. Цифровое эфирное вещание ведется на дециметровых (ДМВ/UHF) волнах мультиплексами (пакетами телепрограмм).

В качестве формата цифрового эфирного ТВ в России принят стандарт DVB-T2. Для уверенного приема программ "цифры" необходимо подсоединить телевизор к индивидуальной или коллективной наружной антенне дециметрового диапазона, направленной на ближайшую радиотелевизионную передающую станцию.

Современные телевизоры последние 5 лет производятся с поддержкой стандарта DVB-T2. Если у кого-то телевизор старого поколения, покупать новый не обязательно: к нему к нему достаточно приобрести цифровую приставку стандарта DVB-T2, затем телевизионным пультом осуществить ручной поиск или автопоиск цифровых телеканалов.

С января федеральные телеканалы, входящие в состав цифровых пакетов, планируют отключение аналогового телевещания в населенных пунктах с населением численностью менее 100 тыс. человек. Чтобы отключение "аналога" прошло незаметно, телезрителям нужно заблаговременно перейти на "цифру".

Следующий разъясняющий семинар по "цифре" состоится в Безенчукском районе 13 ноября. Продлятся выездные встречи по цифровому телевещанию в муниципалитетах области до середины декабря.