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Общество

У "Самара Арены" 1 ноября ограничат движение

САМАРА. 31 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В связи с проведением матча "Крылья Советов" — "Краснодар" 1 ноября будет временно запрещено движение транспортных средств вблизи стадиона "Самара Арена", предупреждает департамент информполитики администрации губернатора.

С 15:00 до 23:00 запрещается движение по улицам Дальней, Арена 2018, 1-й стадионной, проездам №6, 7, 8, 9, 10, 11, дублеру Московского шоссе от Волжского шоссе до ул. Дальней.

Кроме того, с 8:00 до 23:00 запрещена остановка транспортных средств на Волжском шоссе, улицах Арена 2018, Дальней, Демократической, Ташкентской, 2-й стадионной, проездах №2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, дублере Московского шоссе от Волжского шоссе до ул. Дальней.

Соответствующие дорожные знаки будут установлены согласно временным схемам ограничения движения.

Запреты не распространяются на транспортные средства медицинской и спасательной служб, пожарной охраны и правоохранительных органов.

Аналогичные ограничения движения будут действовать в дни других матчей, которые пройдут 10 ноября и 8 декабря.

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