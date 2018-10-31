В Самаре после столкновения легковушка сбила столб, а внедорожник врезался в грузовик

Во вторник, 30 октября, в 22:50, в Самаре произошло ДТП с участием 50-летнего водителя Renault Logan, ехавшего по ул. Тополей в направлении ул. Георгия Димитрова. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области