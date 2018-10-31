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Общество

Ушел из жизни член Союза журналистов России Рафгат Аглиулин

САМАРА. 31 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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На 76-м году 31 октября ушел из жизни член Союза журналистов России, главный редактор газеты "Бердемлек" Рафгат Набиулович Аглиулин.

Он был настоящим профессионалом, преданным своей работе, талантливым журналистом и добрым человеком.

Правление Самарской областной организации Союза журналистов России глубоко скорбит в связи с кончиной Рафгата Набиуловича и выражает соболезнование его родным и близким.

Прощание с Рафгатом Набиуловичем состоится 1 ноября в 10:00 по адресу ул. Георгия Димитрова, 97, кв. 124.

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