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Экс-глава облМВД Стерликов фигурирует в скандале с пропусками-"вездеходами" в Новосибирске Дело о нетрезвом вождении футболиста Башкирова передали в санкт-петербургский мировой суд Под колеса иномарки в Ташкентском переулке попал ребенок Мошенники обманывают пожилых, притворяясь соцработниками По подозрению в избиении девочки в Тольятти задержан ее отец

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Экс-глава облМВД Стерликов фигурирует в скандале с пропусками-"вездеходами" в Новосибирске

НОВОСИБИРСК. 31 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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Экс-начальник ГУ МВД России по Самарской области генерал-лейтенант Юрий Стерликов засветился в скандале, связанном с увольнением начальника управления ГИБДД по Новосибирской области Сергея Штельмаха.

Как пишет kommersant.ru, 26 июня 2018 года оперативники главного управления собственной безопасности МВД России в ходе проверочных мероприятий остановили автомобиль, в котором находился депутат регионального заксобрания Николай Мочалин, предъявивший удостоверение советника главного государственного инспектора безопасности дорожного движения Новосибирской области. Документ был скреплен подписью Сергея Штельмаха.

В ходе разбирательств был обнаружен и другой случай. Должностные лица главка МВД по Новосибирской области изготовили на Mecedes Bebz S-класса так называемый пропуск-"вездеход". Он запрещает полицейским досматривать автомашины, проверять документы находящихся в них людей и их груз. Пропуск якобы был утвержден начальником ГУ МВД России по Новосибирской области генерал-лейтенантом Юрием Стерликовым, а на документе стоит оттиск печати, которая числится за заместителем руководителя управления генерал-майором Михаилом Турбовцом, ранее занимавшим аналогичную должность в Самаре.

Сергей Штельмах уволен 22 октября "в связи с совершением проступка, порочащего честь сотрудника органов внутренних дел".

Напомним, Юрий Стерликов перешел на службу из Самарской в Новосибирскую область в феврале 2015 года. Следом за ним туда же перевелся заместитель начальника ГУ МВД по Самарской области - начальник полиции генерал-майор полиции Николай Турбовец.

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