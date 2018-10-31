На Волге задержали рыбаков, тоннами незаконно добывавших рыбу и раков

В Сызранском и Ставропольском районах Самарской области полицейские задержали подозреваемых в браконьерстве. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

Предполагаемых браконьеров - братьев 32 и 28 лет - задержали при силовой поддержке бойцов Росгвардии на Волге в Сызранском районе. Они добывали рыбу и раков с помощью запрещенных орудий лова: лесковых сетей и раколовок.

Полицейские провели обыски в рыбацких станах, домах подозреваемых, а также на рыбокомбинате, где обрабатывали улов, и в торговых точках, где его продавали. В результате изъяли 4,5 т незаконно добытой рыбы, около тысячи раколовок, более 200 сетей и четыре моторные лодки. Сумма причиненного ущерба устанавливается.

В отношении подозреваемых - жителей Ставропольского района, работающих в рыбацкой артели, - возбудили уголовное дело.