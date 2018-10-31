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Общество

Самарцы стали лучшими на международных соревнованиях по спасению людей в горах

САМАРА. 31 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Команда Поисково-спасательной службы Самарской области стала победителем 8-х международных соревнований спасательных формирований по оказанию помощи терпящим бедствие в горах Crimea Rescue Fest 2018, проходивших с 19 по 21 октября в Севастополе рядом с пос. Форос на скале Парус.

Фото: ПСС по Самарской области

Цель соревнований, как пояснили в ПСС по Самарской области, - проверка готовности к проведению поисково-спасательных работ в чрезвычайных ситуациях, совершенствование и отработка практических знаний и навыков, обмен опытом между профессионалами, выработка новых приемов и методов ведения спасательных работ, а также выявление лучших аварийно-спасательных команд.

Соревнования включали в себя семь основных этапов: спасение в горах пострадавшего на вертикальном горном рельефе; спасение пострадавшего в пещерах; ночные поисково-спасательные работы; крымские связки; скоростной подъем; самоспасение в горах; самоспасение в пещере.

По итогам соревнований команда ПСС Самарской области показала отличные результаты и заняла первое место. Вторыми стали спасатели из Москвы, третье место заняла команда из Сочи.

Благодаря профессионализму и слаженной командной работе спасатели ПСС Самарской области каждый год показывают на соревнованиях отличные результаты и занимают высокие места.

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