К списку имен для Курумоча добавились Александр Анюков и Владимир Ленин

Во втором этапе конкурса приняли участие почти 90 тыс. россиян, которые предложили разнообразные варианты имен выдающихся соотечественников для 47 аэропортов, участвующих в общенациональном проекте "Великие имена России".

11 имен набрали по 500 и более голосов и добавлены к региональным спискам, ранее сформированным общественными палатами субъектов Российской Федерации:

Александр Анюков - футболист, капитан ФК "Зенит" (аэропорт г. Самары); Михаил Решетнев - ученый, конструктор, один из основоположников советской (российской) космонавтики (аэропорт г. Красноярска); Михаил Ломоносов - великий русский ученый (аэропорт г. Архангельска); Лев Яшин - легендарный вратарь московского "Динамо" (аэропорт Шереметьево, г. Москва); Иммануил Кант - философ и мыслитель XVIII века (аэропорт г. Калининграда); Николай Рерих - художник, философ-мистик (аэропорт г. Горно-Алтайска); Владимир Ленин - основатель советского государства (аэропорт г. Самары); Николай Кондратенко - губернатор Краснодарского края в 1996-2001 (аэропорт г. Краснодара); Юрий Калмыков - политик, юрист в области гражданского права (аэропорт г. Сочи); Богдан Хмельницкий - гетман Войска Запорожского (аэропорт г. Белгорода); Сергей Шнуров - музыкант (аэропорт Пулково, г. Санкт-Петербург).

Наибольшую активность в выдвижении имен для названия аэропортов проявили жители Владивостока, Волгограда, Горно-Алтайска, Нижнего Новгорода, Омска, Самары, Санкт-Петербурга, Симферополя, Тюмени.

Примечательно, что из 11 имен, набравших по 500 и более голосов и добавленных к региональным спискам в ходе второго этапа проекта с 22 по 30 ноября 2018 г., два предложены именно самарцами.

Это спортсмен, которым гордится весь 63-й регион, - экс-футболист сборной России и "Крыльев Советов", ныне игрок петербургского "Зенита" Александр Анюков, а также вождь мирового пролетариата Владимир Ленин. Символично, что включение последнего в лонг-лист для голосования произошло 29 октября - в день 100-летнего юбилея Ленинского комсомола.

Таким образом, в региональном лонг-листе от Самарской области по итогам первого и второго этапа конкурса - 12 претендентов. С нашим лонг-листом, а также со списками претендентов других регионов можно ознакомиться на сайте великиеимена.рф.

На третьем этапе, который стартует 31 октября, специалисты Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) выявят предпочтения жителей регионов в отношении наиболее популярных имен. Тройки кандидатов по каждому аэропорту, которые назовет большинство респондентов, войдут в шорт-лист для финального народного голосования. Оно пройдет с 12 по 30 ноября текущего года.

Любой желающий сможет проголосовать за один аэропорт из списка и только за одно имя на сайте великиеимена.рф, в социальных сетях ("ВКонтакте", "Одноклассники"), по телефону "горячей линии" 8-800-707-93-17 или заполнив анкету на постах волонтеров (информационных стойках), расположенных в крупных торговых центрах, на железнодорожном вокзале и в аэропорту, на борту самолетов.

Итоги народного голосования будут объявлены на ежегодном форуме "Добровольцы России" 5 декабря 2018 года.

Комментируя итоги второго этапа конкурса, секретарь Общественной палаты Российской Федерации Валерий Фадеев отметил высокую вовлеченность регионов и широкую общественную реакцию: "Много известных людей высказывались в поддержку проекта, кто-то его критиковал, где-то мы увидели импровизированные акции в поддержку кандидатов. Это нормальный, живой процесс, который мы как организаторы, безусловно, приветствуем. Рост активности пользователей находился в прямой корреляции с этими новостями - предложения с новыми именами поступали на сайт до последнего момента".

Конкурс "Великие имена России" породил целый спектр народных инициатив в поддержку различных кандидатов. Так, благодаря инициативе новосибирского музея Н.Рериха имя известного художника быстро набрало нужное число голосов для включения в лонг-лист конкурса для присвоения аэропорту Горно-Алтайска. Музейщики разместили на своем сайте эмоциональный призыв и подробную пошаговую инструкцию по процессу голосования.

Общественное движение "Волонтеры Победы" - каждое в своем регионе - предложило жителям принять участие в фото-флэшмобе в поддержку великих соотечественников, сфотографировавшись с их портретами, рядом с их памятниками или музейными экспонатами. В Самарской области эту акцию в день 27 октября поддержали более 1,5 тысяч человек, пополнив миллионную армию активистов по всей России.

Студенты Мининского университета в Нижнем Новгороде создали ролик в поддержку своего кандидата в конкурсе "Великие имена России". Часть съемок организовали на крыше вуза, чтобы смелым видео побудить пользователей соцсетей проголосовать за Козьму Минина на сайте.

В Тюмени запустили интерактивную экскурсию для пассажиров рейсового автобуса, приурочив ее к старту второго этапа конкурса.

Стабильно высокий интерес к проекту во всех регионах высказывают представители власти, общественные деятели, историки, искусствоведы, преподаватели, спортсмены, писатели, журналисты… Вся информация о проекте (включая порядок, правила и сроки проведения Конкурса, промежуточные и финальные результаты Конкурса) публикуется на официальном сайте Общественной палаты Российской Федерации (oprf.ru), а также официальном сайте проекта.