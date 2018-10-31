Поврежденный водопровод на Заводском шоссе обещают восстановить в ночь на 1 ноября

В администрации Самары при первом заместителе главы города Владимире Василенко прошло совещание по поводу коммунальной аварии на Заводском шоссе.

Прорыв произошел накануне вечером, после чего началась откачка воды с проезжей части. При замене коллектора ливневки экскаватор подрядчика ремонта Заводского шоссе - ООО "Самаратрансстрой" - повредил водопровод диаметром 600 мм не доезжая кольца в районе пр. Кирова (в направлении "в город") .

На месте работают аварийная бригада ООО "Самарские коммунальные системы", бригады дорожников, представители профильного департамента и МБУ г.о. Самара "Дорожное хозяйство".

На время ремонта на Заводском шоссе перекрыта правая часть развязки в направлении "в город", где и произошел прорыв. На участке от кольца в районе пр. Кирова до конца подхода к путепроводу (не доезжая перекрестка с ул. Земеца) организовано реверсивное движение. В направлении ул. XXII Партсъезда транспорт едет по крайней правой полосе. В обратном направлении транспорт, выезжающий на Заводское шоссе с ул. Физкультурной, пр. Кирова и от Кировского моста, движется в направлении ул. Земеца по другой свободной полосе.

По информации ресурсоснабжающей организации, работы на водоводе планируется завершить к 01:00 1 ноября, после чего будет производиться опрессовка, и только после этого дадут старт земляным работам.

Утром 1 ноября движение будет налажено по прежней схеме - по циклу: въезд с ул. XXII Партсъезда на Заводское шоссе, далее - до пр. Кирова, по пр. Кирова - до ул. Физкультурной, по ул. Физкультурной - в сторону ул. XXII Партсъезда.

Автобусы №№ 29, 47, 55 следуют согласно ранее утвержденной схеме. При этом сегодня вечером в связи с проведением аварийных работ прогнозируется затруднение движения в районе перекрестка пр. Кирова и Заводского шоссе. Городской департамент транспорта просит с пониманием относиться к сложившейся ситуации.