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Суды Происшествия

Заправщика будут судить за продажу газа в бытовой баллон без проверки его состояния

КРАСНЫЙ ЯР. 31 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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До двух лет лишения свободы грозит заправщику АГЗС ООО "Полипроф", который продал сжиженный газ в пятилитровый бытовой газовый баллон, не проверив его техническое состояние.

Прокуратура Красноярского района утвердила обвинительное заключение по этому уголовному делу по ч. 1 ст. 238 УК РФ ("Производство, хранение или перевозка в целях сбыта либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей").

Инцидент произошел 14 августа 2018 года.

Пострадал ли кто-то в результате действий обвиняемого, пока не ясно.

Гид потребителя

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