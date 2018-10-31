БК "Самара-2" в первом матче уступил "Парме-2" - 72:74

В среду, 31 октября, в очередном матче молодежной лиги БК "Самара-2" встречалась с "Пармой-2".

По ходу первого периода ни одна из команд не сумела обозначить серьезность своих претензий на лидерство: то пермяки, то самарцы, усиленные Дмитрием Халдеевым и Филиппом Стойко, вырывались вперед на 1-2 очка — но лишь до ответной атаки соперника. К концу четверти "маятник" остановился на отметке 16:17 не в пользу хозяев, но во второй десятиминутке игра проходила точно так же. Халдеев и Стойко были ожидаемо активны — к большому перерыву они набрали по 10 очков (еще 11 добавил Валерий Кукавский) — но этого хватило лишь для минимального преимущества по итогам первой половины - 38:36.

За две минуты с начала третьего периода Халдеев набрал 6 очков — и "Самара", наконец, чуть оторвалась в счете (46:40). Ненадолго: в середине десятиминутки наша команда пропустила рывок 0:10, вновь оказавшись в отстающих (49:54). Разница достигала и "-8", и отыграть ее у хозяев все никак не получалось — тем более, даже штрафные отказывались залетать в цель. Только за минуту до финальной сирены Данила Чикарев свел отставание к минимуму (72:73). За оставшееся время соперники на двоих набрали всего 1 очко — но это сделали пермяки, и им этого хватило для победы. 72:74 — "Самара-2" начинает домашний тур с поражения.

В четверг, 1 ноября, команды проведут второй матч. Он пройдет так же в СК СГЭУ, начало — в 15-00, сообщает официальный сайт клуба.