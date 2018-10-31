Губернатор встретился с представителями региона в российском парламенте

В среду, 31 октября, губернатор Дмитрий Азаров встретился с членами Совета Федерации и депутатами Государственной думы от Самарской области.

В традиционном обсуждении актуальных вопросов развития региона и проблемных моментов, где требуется поддержка парламентариев приняли участие сенаторы Фарит Мухаметшин и Сергей Мамедов, депутаты нижней палаты парламента Владимир Гутенев, Александр Хинштейн, Игорь Станкевич, Виктор Казаков, Евгений Серпер и Владимир Бокк.

"В каждом из вас мы видим надежного защитника интересов Самарской области, жителей региона, — отметил Дмитрий Азаров. — Каждый из вас, безусловно, обладает значительным авторитетом, опытом, уникальными знаниями и контактами. И мы рассчитываем, что представляя наш регион, вы будете использовать весь свой потенциал на благо Самарской области и всех граждан".

Губернатор обратил внимание, что динамика последних лет не способствовала развитию экономики, существенно снизился вклад региона в общероссийские показатели. Между тем президентом России поставлена задача опережающего развития.

"Значит, нам нужно приложить максимум усилий, чтобы развиваться опережающими темпами", — подчеркнул Дмитрий Азаров.

Представленный на расширенном заседании правительства прогноз социально-экономического развития региона, направлен именно на такое развитие, добавил глава региона.

"Прогноз основывается на абсолютно объективных показателях, планах и программах предприятий, — продолжил Дмитрий Азаров. — Мы отдельно занимались тем, чтобы цифры были не придуманные — а такое тоже, к сожалению, бывало, — а основывались на конкретных инвестиционных планах компаний, их производственных показателях. Мы рассчитываем, что благодаря этому будет обеспечена четкая и слаженная работа, опережающая темпы роста экономики РФ".

На совещании подробно обсудили вопросы, решение которых не в последнюю очередь зависит от парламентариев. Министр управления финансами Самарской области Андрей Прямилов акцентировал внимание на том, что для правительства крайне важной является тема компенсации выпадающих доходов бюджета из-за отмены с 1 января 2019 года налога на движимое имущество предприятий. По его словам, в следующем году бюджет суммарно потеряет около 6,5 млрд рублей. При этом принятых федеральным правительством мер недостаточно для полной компенсации.

По мнению регионального минфина, снивелировать выпадающие доходы помогут дополнительные нормативы по акцизам на табачную продукцию и распределение акциза на крепкий алкоголь между субъектами РФ на равных условиях. Сейчас, как было отмечено, ряд регионов получают доход от акцизов на алкоголь на особых условиях. К слову, это направление было озвучено Дмитрием Азаровым в Совете Федерации при рассмотрении проекта федерального бюджета. Предложение было поддержано и вошло в итоговый протокол заседания. Сейчас к этой работе необходимо подключиться депутатам и сенаторам от региона.

Продолжается работа и по распределению средств федерального бюджета регионам в рамках национальных проектов. Напомним, областное правительство подало заявки на участие в 17 нацпроектах. По словам министра экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрия Богданова, здесь также есть ряд вопросов, в решении которых необходима поддержка депутатов и сенаторов. Руководитель министерства пригласил парламентариев подключаться к работе региональных проектных комитетов по каждому из нацпроектов. А губернатор поручил министерству предоставить парламентариям исчерпывающую информацию по всем направлениям, где необходима их поддержка.