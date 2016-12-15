СамГТУ поднялся в Национальном рейтинге университетов на 17 позиций

Согласно опубликованным результатам Национального рейтинга университетов 2016 года, Самарский государственный технический университет занимает в списке 65 место. В прошлом году опорный вуз был на 82 строчке.

Деятельность университетов оценивалась по шести параметрам: образование, исследования, социальная среда, международная деятельность, инновации и предпринимательство, бренд.

Рейтинг составляется с 2009 года в целях разработки и апробации новых механизмов независимой системы оценки российских вузов. Это специальный проект группы "Интерфакс", который реализуется при участии радиостанции "Эхо Москвы".