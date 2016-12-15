СамГТУ поднялся в Национальном рейтинге университетов на 17 позиций

Согласно опубликованным результатам Национального рейтинга университетов 2016 года, Самарский государственный технический университет занимает в списке 65 место. В прошлом году опорный вуз был на 82 строчке.
Деятельность университетов оценивалась по шести параметрам: образование, исследования, социальная среда, международная деятельность, инновации и предпринимательство, бренд.
Рейтинг составляется с 2009 года в целях разработки и апробации новых механизмов независимой системы оценки российских вузов. Это специальный проект группы "Интерфакс", который реализуется при участии радиостанции "Эхо Москвы".
Последние комментарии
Екатерина, можете написать мне вконтакте или на почту ksusianchik@list.ru . Вообще я бы рекомендовала вам обратиться в прокуратуру по фактам поборов, они проводят проверки по заявлениям.
Нужно и в нашем садике 240 провести проверки! У нас творится то же самое! Заведующая тянет деньги из родителей, руками воспитателей! Они ее боятся и ничего сделать не могут!
Какой пакет документов подготовить?
Молодцы, ТАУ! Как всегда, впереди планеты всей! Так держать!
Сергей Рубаков может объяснить, что значит "на территории бывшего стадиона "Торпедо" (ул.Мичурина-Челюскинцев)"? Стадион вовсе не бывший, на нём круглый год занимаются дети и взрослые. Пусть г-н Рубаков съездит и убедится лично, а то из своего кабинета он не видит реальности...