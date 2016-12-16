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Архитектура Культура

Конкурс на проект памятника Петру Алабину выиграли Карэн Саркисов и Алексей Янков

САМАРА. 16 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре подвели итоги открытого конкурса на разработку проекта памятника П.В.Алабину (его установят на ул. Красноармейской в районе пересечения с улицей Максима Горького) и на лучший архитектурно-ландшафтный проект территории в границах улиц Водников и Кутякова (с восстановлением деревянной башни).

На конкурс по разработке проекта архитектурно-ландшафтного памятника Петру Алабину (государственный и общественный деятель, самарский городской голова 1884-1891 гг.) поступило более 20 заявок.

Первое место здесь занял проект Карэна Саркисова и Алексея Янкова, второе - Николая Куклева, третье - Степана Карсляна. Напомним, Карэн Саркисов - автор памятника князю Засекину на Полевом спуске.

Архитектурно-ландшафтный проект центральной части Комсомольской площади предусматривал комплексное благоустройство, разработку планировочных решений с использованием элементов ландшафтного дизайна, декоративного мощения, освещения, малых архитектурных форм и установку знака, посвященного городу Самаре.

По мнению большинства членов конкурсной комиссии, предложенные к реализации проекты и знаки, посвященные городу, нуждаются в доработке. Первое место в этом конкурсе получила Елена Темникова, второе - Оксана Грумеза, третье - Марина Рябова.

Всего на четыре организованных по инициативе горадминистрации конкурса было прислано 63 работы, среди участников - архитекторы, дизайнеры, скульпторы из Москвы, Белгорода, Екатеринбурга, Ставрополя, Симферополя, Новосибирска, Самары, а также студенты Самарского государственного архитектурно-строительного университета. Все победители получили денежные премии.

В состав конкурсной комиссии под председательством руководителя Управления главного архитектора Алексея Самарцева вошли представители правительства Самарской области, авторитетные архитекторы, дизайнеры и художники.

"Большинство представленных вариантов проектов еще предстоит доработать, прежде чем начать реализовывать. Необходимо будет учесть и мнение общественности. Будет хорошо успеть реализовать проекты в ближайшие полтора года - в рамках благоустройства города к Чемпионату мира по футболу FIFA 2018 в России™", - отметил Алексей Самарцев.

Подведены также итоги конкурса на архитектурно-ландшафтный проект пешеходного бульвара по проспекту Металлургов в границах улиц Марии Авейде, Алма-Атинской и проезжей части проспекта Металлургов (конкурсная комиссия учитывала не только реальность воплощения идей в жизнь, но и их связь с существующей застройкой): I место - Нина Степина, Анна Гаслова, Кирилл Никонов; II место - Любовь Ионова (премия 60,0 тыс. руб.); III место - Марина Смелова (премия 40,0 тыс. рублей).

В конкурсе на лучший архитектурно-ландшафтный проект территории с восстановлением деревянной башни в границах улиц Водников и Кутякова конкурсная комиссия учитывала привлекательность объекта для туристов и историческую достоверность. I место здесь занял Сергей Жолобов; II место - Наталья Лахтина; III место - Михаил Шамонов, Петр Вечканов, Федор Баранников.

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