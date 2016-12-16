"МегаФон" и Mastercard отправляют зрителей на "Звездные войны" со скидкой

В российском прокате стартовал фильм "Изгой-один. Звездные войны: Истории", а "МегаФон" и Mastercard дарят всем поклонникам "звездной" саги скидку 20% на покупку билетов.
Фильм "Изгой-один. Звездные войны: Истории" станет первым в серии картин о различных героях и событиях вселенной "Звездных войн", не связанных напрямую с действием легендарной космической саги. В роли режиссера фильма "Изгой-Один. Звездные войны: Истории" выступает Гарет Эдвардс, известный по картинам "Монстры" и "Годзилла". Картина расскажет историю бойцов отряда сопротивления, объединившихся для похищения чертежей имперской космической станции "Звезда смерти". От успеха выполнения этой миссии зависит не только исход решающей битвы, но и судьба всей Галактики.
Фильм выходит в форматах 2D, 3D и IMAX 3D. Каждый формат различается не только технологией трансляции изображения, но и стоимостью билетов. Но с 15 декабря по 15 января 2017 года обладатели банковской карты "МегаФон" платежной системы Mastercard при покупке билетов на фильм "Изгой-один. Звездные войны: Истории" через мобильное приложение "Киноход" или на сайте kinohod.ru получают 20% скидку.
"Самая популярная операция по банковской карте "МегаФон" - оплата товаров и услуг, в том числе и покупка кинобилетов. В течение месяца всем зрителям, которые любят посещать кинотеатры всей семьей, мы даем возможность сэкономить на покупке билетов и посмотреть не только "Изгой-один. Звездные войны: Истории", но и все фильмы, что идут в прокате в декабре и январе", - комментирует Ян Кухальский, директор по новым бизнесам и партнерствам компании "МегаФон".
20% скидка при покупке билетов на сайте и в приложении "Киноход" обладателям банковской карты "МегаФон" платежной системы Mastercard распространяется на все фильмы с 15 декабря по 15 января 2017 года.
Последние комментарии
Половина статьи обсирает Россию. Притом что человек вырос тут, получил бесплатное образование, бесплатно же съездил учиться за рубеж. И вот что он приносит в благодарность той руке которая его кормила все это время. Очень много сваливает на других ("у моих партнеров не хватает визионерства") и на обстоятельства. Неприпоминаю чтобы Маск обсирал ЮАР в своих интервью, или чтобы Джобс ныл по поводу своей судьбинушки безотцовщины. Антону пока далековато до них.
Неплохо! По-моему это говорит о том что незарегистрированных в системе становится всё меньше)
Учитывая развитие интернета, не планируется ли отмена скоростных ограничений для стационарных абонентов. Или хотя бы изменение соотношения цены/скорости в более выгодную для потребителя сторону?
За 60 лет добычи нефти в Самарской области Мухановское месторождение нефти дало стране сотни миллионов тонн нефти, но до сих пор в с.Муханово(Кинель-Черкасский район) нет высокоскоростного интернета(ВОЛС). Когда эта несправедливость будет устранена и к нам в село придет высокоскоростной интернет.
Планирует ли "Ростелеком" экспансию в Самарском районе г. Самары? В моем доме есть подключение, а на соседней улице уже нет, говорят, что нет технической возможности.