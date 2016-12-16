"МегаФон" и Mastercard отправляют зрителей на "Звездные войны" со скидкой

В российском прокате стартовал фильм "Изгой-один. Звездные войны: Истории", а "МегаФон" и Mastercard дарят всем поклонникам "звездной" саги скидку 20% на покупку билетов.

Фильм "Изгой-один. Звездные войны: Истории" станет первым в серии картин о различных героях и событиях вселенной "Звездных войн", не связанных напрямую с действием легендарной космической саги. В роли режиссера фильма "Изгой-Один. Звездные войны: Истории" выступает Гарет Эдвардс, известный по картинам "Монстры" и "Годзилла". Картина расскажет историю бойцов отряда сопротивления, объединившихся для похищения чертежей имперской космической станции "Звезда смерти". От успеха выполнения этой миссии зависит не только исход решающей битвы, но и судьба всей Галактики.

Фильм выходит в форматах 2D, 3D и IMAX 3D. Каждый формат различается не только технологией трансляции изображения, но и стоимостью билетов. Но с 15 декабря по 15 января 2017 года обладатели банковской карты "МегаФон" платежной системы Mastercard при покупке билетов на фильм "Изгой-один. Звездные войны: Истории" через мобильное приложение "Киноход" или на сайте kinohod.ru получают 20% скидку.

"Самая популярная операция по банковской карте "МегаФон" - оплата товаров и услуг, в том числе и покупка кинобилетов. В течение месяца всем зрителям, которые любят посещать кинотеатры всей семьей, мы даем возможность сэкономить на покупке билетов и посмотреть не только "Изгой-один. Звездные войны: Истории", но и все фильмы, что идут в прокате в декабре и январе", - комментирует Ян Кухальский, директор по новым бизнесам и партнерствам компании "МегаФон".

20% скидка при покупке билетов на сайте и в приложении "Киноход" обладателям банковской карты "МегаФон" платежной системы Mastercard распространяется на все фильмы с 15 декабря по 15 января 2017 года.