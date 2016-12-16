16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Танкер самарской компании подпал под санкции США Стартапер, собравший через краудфандинг $400 тыс.: "Инвесторы покупают видение проекта" Минтранс потребовал от банка "Глобэкс" 574 млн руб., направлявшихся на строительство Кировского моста Исследование: самарское метро является самым недоступным в России Опубликована программа развития транспортной инфраструктуры Самарско-Тольяттинской агломерации

Транспорт и связь Экономика и бизнес

"МегаФон" и Mastercard отправляют зрителей на "Звездные войны" со скидкой

САМАРА. 16 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 116
Версия для печати

В российском прокате стартовал фильм "Изгой-один. Звездные войны: Истории", а "МегаФон" и Mastercard дарят всем поклонникам "звездной" саги скидку 20% на покупку билетов.

Фильм "Изгой-один. Звездные войны: Истории" станет первым в серии картин о различных героях и событиях вселенной "Звездных войн", не связанных напрямую с действием легендарной космической саги. В роли режиссера фильма "Изгой-Один. Звездные войны: Истории" выступает Гарет Эдвардс, известный по картинам "Монстры" и "Годзилла". Картина расскажет историю бойцов отряда сопротивления, объединившихся для похищения чертежей имперской космической станции "Звезда смерти". От успеха выполнения этой миссии зависит не только исход решающей битвы, но и судьба всей Галактики.

Фильм выходит в форматах 2D, 3D и IMAX 3D. Каждый формат различается не только технологией трансляции изображения, но и стоимостью билетов. Но с 15 декабря по 15 января 2017 года обладатели банковской карты "МегаФон" платежной системы Mastercard при покупке билетов на фильм "Изгой-один. Звездные войны: Истории" через мобильное приложение "Киноход" или на сайте kinohod.ru получают 20% скидку.

"Самая популярная операция по банковской карте "МегаФон" - оплата товаров и услуг, в том числе и покупка кинобилетов. В течение месяца всем зрителям, которые любят посещать кинотеатры всей семьей, мы даем возможность сэкономить на покупке билетов и посмотреть не только "Изгой-один. Звездные войны: Истории", но и все фильмы, что идут в прокате в декабре и январе", - комментирует Ян Кухальский, директор по новым бизнесам и партнерствам компании "МегаФон".

20% скидка при покупке билетов на сайте и в приложении "Киноход" обладателям банковской карты "МегаФон" платежной системы Mastercard распространяется на все фильмы с 15 декабря по 15 января 2017 года.

Имеются противопоказания
Опрос от Глазной клиники Бранчевского

У меня ухудшилось зрение. Для улучшения зрения я выберу:

архив опросов

Какие методы борьбы с терроризмом наиболее действенны?

архив опросов

Гид потребителя

Последние комментарии

Artem Artem 20 декабря 2016 16:10 Стартапер, собравший через краудфандинг $400 тыс.: "Инвесторы покупают видение проекта"

Половина статьи обсирает Россию. Притом что человек вырос тут, получил бесплатное образование, бесплатно же съездил учиться за рубеж. И вот что он приносит в благодарность той руке которая его кормила все это время. Очень много сваливает на других ("у моих партнеров не хватает визионерства") и на обстоятельства. Неприпоминаю чтобы Маск обсирал ЮАР в своих интервью, или чтобы Джобс ныл по поводу своей судьбинушки безотцовщины. Антону пока далековато до них.

Герман Фишер 16 ноября 2016 16:04 Сборы системы "Платон" в Самарской области за год составили 240 млн рублей

Неплохо! По-моему это говорит о том что незарегистрированных в системе становится всё меньше)

Данила Телегин 14 ноября 2016 12:09 Директор Ростелекома отвечает на вопросы читателей ВолгаНьюс

Учитывая развитие интернета, не планируется ли отмена скоростных ограничений для стационарных абонентов. Или хотя бы изменение соотношения цены/скорости в более выгодную для потребителя сторону?

Владимир Герасимов 10 ноября 2016 09:08 Директор Ростелекома отвечает на вопросы читателей ВолгаНьюс

За 60 лет добычи нефти в Самарской области Мухановское месторождение нефти дало стране сотни миллионов тонн нефти, но до сих пор в с.Муханово(Кинель-Черкасский район) нет высокоскоростного интернета(ВОЛС). Когда эта несправедливость будет устранена и к нам в село придет высокоскоростной интернет.

Елена Павлова 07 ноября 2016 17:24 Директор Ростелекома отвечает на вопросы читателей ВолгаНьюс

Планирует ли "Ростелеком" экспансию в Самарском районе г. Самары? В моем доме есть подключение, а на соседней улице уже нет, говорят, что нет технической возможности.

Фото на сайте

Студенты СамГТУ осмотрели строящийся тоннель под проспектом Кирова

Студенты СамГТУ осмотрели строящийся тоннель под проспектом Кирова

Резиденты технопарка "Жигулевская долина" создают беспилотник по цене телефона

Резиденты технопарка "Жигулевская долина" создают беспилотник по цене телефона

Резиденты технопарка "Жигулевская долина" создают "мобильный офис" с широкими возможностями

Резиденты технопарка "Жигулевская долина" создают "мобильный офис" с широкими возможностями

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1