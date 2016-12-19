Пожарные Самары тушили в исторической части города два дома

В понедельник, 19 декабря, в 3:23 в пожарную охрану поступило сообщение о возгорании домов №№ 90 и 92 на ул. Арцыбушевской в Самаре, сообщают в ГУ МЧС по Самарской области.

Фото: предоставлено очевидцем