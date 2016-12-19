Пожарные Самары тушили в исторической части города два дома

В понедельник, 19 декабря, в 3:23 в пожарную охрану поступило сообщение о возгорании домов №№ 90 и 92 на ул. Арцыбушевской в Самаре, сообщают в ГУ МЧС по Самарской области.
По данным чрезвычайной службы, горели кровля одного дома и другой дом с надворными постройками. Площадь пожара составила 250 кв. метров.
В тушении участвовали 61 человек, применялось 20 единиц техники. Очаг возгорания удалось локализовать в 4:34, а через 11 минут пожар был полностью ликвидирован.
Последние комментарии
Пожарное депо находится всего в нескольких км от данного поселка,но ехали они несколько часов!!! Вседствии чего дом сгорел полностью- остался только фундамент. И слава Богу хоть бабушка осталась жива, но в очень тяжелом состоянии. Вот так работают наши службы((
Понятно кто совершил данный поджог, просто искать никто никого не хочет!
https://www.youtube.com/channel/UCYhu5_cii5JzfGvGQLj9asw
вот ссылка на видео, в каком состоянии находится сгоревшая квартира с комментариями автора
Вот ссылка на петицию, на сайте cange.org.ru, направленная в следственные органы:https://www.change.org/p/следственное-управление-следственного-комитета-рф-по-самарской-области-раскрыли-преступление