В Сергиевском районе в ДТП погибли три человека, в том числе младенец

В воскресенье, 18 декабря, в Сергиевком районе участником ДТП с трагическими последствиями стал 46-летний водитель грузовика Scania, который в 23:20 ехал по трассе М-5 в сторону Самары, сообщают в ГУ МВД России по Самарской области.
По предварительным данным полицейских, на 1097 км он не справился с управлением и столкнулся с Lada Largus.
В результате ДТП 55-летний водитель отечественного автомобиля и находившиеся в его машине 28-летняя женщина и ее восьмимесячная дочь получили смертельные травмы. Еще один пассажир Lada Largus с травмами попал в больницу.
Прибывшие сотрудники Госавтоинспекции организовали движение транспорта на месте аварии, установили и опросили очевидцев случившегося.
Полицейские выясняют все подробности произошедшего. По факту ДТП ведется проверка, по результатам которой будет принято соответствующее процессуальное решение.
Последние комментарии
Что за чушь вы пишите на вагоны модели ТATRA T6B5SU ставят только опытных водителей. Данный водитель отработала более 5 лет. Не пишите ерунду. Неисправность у вагона возникла внезапно. Вагоны все старые и сломаться могут в любой момент.
чем только думают когда пьяными садятся за руль?
Согласен, история мутная))) был бы пьян, сказали бы об этом сразу...
Забавно. Три дня выясняли что он был пьян, но перед этим повесили всю вину на другого. Авось смирится что-ли? Все таки все еще мутно у нас в госорганах. Я конечно не исключаю что заявления поступали по мере выполнения этапов процедуры расследования, но определять алкогольное опьянение наши работники ДПС обычно вроде умеют даже через лобовое стекло движущегося автотранспорта.
он не работник прокуратуры вообще, даже близко не был