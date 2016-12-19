В Сергиевском районе в ДТП погибли три человека, в том числе младенец

В воскресенье, 18 декабря, в Сергиевком районе участником ДТП с трагическими последствиями стал 46-летний водитель грузовика Scania, который в 23:20 ехал по трассе М-5 в сторону Самары, сообщают в ГУ МВД России по Самарской области.

По предварительным данным полицейских, на 1097 км он не справился с управлением и столкнулся с Lada Largus.

В результате ДТП 55-летний водитель отечественного автомобиля и находившиеся в его машине 28-летняя женщина и ее восьмимесячная дочь получили смертельные травмы. Еще один пассажир Lada Largus с травмами попал в больницу.

Прибывшие сотрудники Госавтоинспекции организовали движение транспорта на месте аварии, установили и опросили очевидцев случившегося.

Полицейские выясняют все подробности произошедшего. По факту ДТП ведется проверка, по результатам которой будет принято соответствующее процессуальное решение.