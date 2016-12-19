В ночь с 18 на 19 декабря в больнице скончалась четвертая пострадавшая в ДТП в Сергиевском районе, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в пресс-службе ГУ МВД РФ по Самарской области.
Напомним, жуткая трагедия произошла в Сергиевском районе 18 декабря примерно в 23:30. По предварительным данным полицейских, 46-летний водитель Scania ехал по трассе М-5 в сторону Самары, на 1097 км он не справился с управлением и столкнулся с Lada Largus.
В результате аварии 55-летний водитель отечественного автомобиля и находившиеся с ним в салоне 28-летняя женщина, а также ее восьмимесячная дочь получили смертельные травмы. Еще одну пассажирку легковушки - 29-летнюю девушку - с травмами доставили в больницу. Но, как сообщают правоохранители, спасти ее не удалось. Пострадавшая скончалась.
Последние комментарии
Что за чушь вы пишите на вагоны модели ТATRA T6B5SU ставят только опытных водителей. Данный водитель отработала более 5 лет. Не пишите ерунду. Неисправность у вагона возникла внезапно. Вагоны все старые и сломаться могут в любой момент.
чем только думают когда пьяными садятся за руль?
Согласен, история мутная))) был бы пьян, сказали бы об этом сразу...
Забавно. Три дня выясняли что он был пьян, но перед этим повесили всю вину на другого. Авось смирится что-ли? Все таки все еще мутно у нас в госорганах. Я конечно не исключаю что заявления поступали по мере выполнения этапов процедуры расследования, но определять алкогольное опьянение наши работники ДПС обычно вроде умеют даже через лобовое стекло движущегося автотранспорта.
он не работник прокуратуры вообще, даже близко не был