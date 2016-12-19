В ночь с 18 на 19 декабря в больнице скончалась четвертая пострадавшая в ДТП в Сергиевском районе, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в пресс-службе ГУ МВД РФ по Самарской области.

Напомним, жуткая трагедия произошла в Сергиевском районе 18 декабря примерно в 23:30. По предварительным данным полицейских, 46-летний водитель Scania ехал по трассе М-5 в сторону Самары, на 1097 км он не справился с управлением и столкнулся с Lada Largus.

В результате аварии 55-летний водитель отечественного автомобиля и находившиеся с ним в салоне 28-летняя женщина, а также ее восьмимесячная дочь получили смертельные травмы. Еще одну пассажирку легковушки - 29-летнюю девушку - с травмами доставили в больницу. Но, как сообщают правоохранители, спасти ее не удалось. Пострадавшая скончалась.