Обвинение запросило экс-военкому Тольятти 10 лет колонии со штрафом 100 млн рублей

В пятницу, 16 декабря, в суде Автозаводского района состоялись прения по делу экс-военкома Тольятти Игоря Попова и его предполагаемого сообщника Николая Ксенафонтова, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в суде.

Как пояснили в суде, представитель гособвинения просил признать Попова виновным в получении взятки в особо крупном размере по ч. 6 ст. 290 УК РФ и назначить ему наказание в виде 10 лет лишения свободы с содержанием в колонии строгого режима со штрафом в 100 млн руб. и с лишением права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти на срок 10 лет.

А Ксенафонтова обвинение просило признать виновным в посредничестве в получении взятки в особо крупном размере по ч. 4 ст. 291.1 УК РФ и назначить ему наказание в виде пяти лет лишения свободы с содержанием в колонии строгого режима со штрафом в 5 млн рублей. При этом применена ст. 64 УК РФ, предусматривающая назначение более мягкого наказания с учетом признания вины, имеющихся заболеваний, явки с повинной, активного участия в раскрытии и расследовании преступления и с учетом изобличения других соучастников преступления.

Защита, в свою очередь, просила Попова оправдать, а Ксенафонтову назначить условное наказание.

Суд удалился в совещательную комнату для вынесения приговора.

Напомним, Игоря Попова задержали в его кабинете 8 июля 2015 года. По данным следствия, он вымогал 10 млн руб. у своего подчиненного Евгения Лисянского за общее покровительство по службе, но потом снизил сумму до 2 млн рублей.

По данным следствия, первые 200 тыс. руб. были переданы 16 июня через двух посредников: Лисянский вручил деньги своему знакомому Дмитрию Дубкову, тот - Николаю Ксенафонтову, а уже он на следующий день передал их самому Игорю Попову. Вторая часть 200 тыс. руб. была передана 25 июня. Остаток денег - 1,6 млн руб. - Дубков отдал Ксенафонтову 8 июля, после чего Ксенафонтова задержали. Через час силовики пришли в кабинет Игоря Попова.

В суде тольяттинский военком заявил, что его подставили: он был назначен в Тольятти, чтобы при сотрудничестве с военной контрразведкой выяснить, как действует ОПГ, которая зарабатывала миллионы на призывниках-уклонистах, Лисянский и Дубков были частью этой группы, но когда он их попытался "расколоть" и отстранить хотя бы Дубкова от военкоматов, то получил жесткий отпор, после чего Лисянский и написал заявление о мнимом вымогательстве у него денег Поповым.