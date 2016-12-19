Обвинение запросило экс-военкому Тольятти 10 лет колонии со штрафом 100 млн рублей

В пятницу, 16 декабря, в суде Автозаводского района состоялись прения по делу экс-военкома Тольятти Игоря Попова и его предполагаемого сообщника Николая Ксенафонтова, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в суде.
Как пояснили в суде, представитель гособвинения просил признать Попова виновным в получении взятки в особо крупном размере по ч. 6 ст. 290 УК РФ и назначить ему наказание в виде 10 лет лишения свободы с содержанием в колонии строгого режима со штрафом в 100 млн руб. и с лишением права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти на срок 10 лет.
А Ксенафонтова обвинение просило признать виновным в посредничестве в получении взятки в особо крупном размере по ч. 4 ст. 291.1 УК РФ и назначить ему наказание в виде пяти лет лишения свободы с содержанием в колонии строгого режима со штрафом в 5 млн рублей. При этом применена ст. 64 УК РФ, предусматривающая назначение более мягкого наказания с учетом признания вины, имеющихся заболеваний, явки с повинной, активного участия в раскрытии и расследовании преступления и с учетом изобличения других соучастников преступления.
Защита, в свою очередь, просила Попова оправдать, а Ксенафонтову назначить условное наказание.
Суд удалился в совещательную комнату для вынесения приговора.
Напомним, Игоря Попова задержали в его кабинете 8 июля 2015 года. По данным следствия, он вымогал 10 млн руб. у своего подчиненного Евгения Лисянского за общее покровительство по службе, но потом снизил сумму до 2 млн рублей.
По данным следствия, первые 200 тыс. руб. были переданы 16 июня через двух посредников: Лисянский вручил деньги своему знакомому Дмитрию Дубкову, тот - Николаю Ксенафонтову, а уже он на следующий день передал их самому Игорю Попову. Вторая часть 200 тыс. руб. была передана 25 июня. Остаток денег - 1,6 млн руб. - Дубков отдал Ксенафонтову 8 июля, после чего Ксенафонтова задержали. Через час силовики пришли в кабинет Игоря Попова.
В суде тольяттинский военком заявил, что его подставили: он был назначен в Тольятти, чтобы при сотрудничестве с военной контрразведкой выяснить, как действует ОПГ, которая зарабатывала миллионы на призывниках-уклонистах, Лисянский и Дубков были частью этой группы, но когда он их попытался "расколоть" и отстранить хотя бы Дубкова от военкоматов, то получил жесткий отпор, после чего Лисянский и написал заявление о мнимом вымогательстве у него денег Поповым.
Последние комментарии
ПИСЬМО ПОЛКОВНИКА КВАЧКОВА ИЗ МОРДОВСКОГО КОНЦЛАГЕРЯ ОТ 11.04.16Г. "...Мои новости вы,наверное, знаете: возбудили уголовное дело по терроризму ч.1 ст.205.2. Это за мой отказ от "сотрудничества" и смены политических убеждений (пытались даже завербовать,идиоты). А я этому "вербуну" посоветовал работать на НОМП, пообещал похлопотать за него после нашей победы. Дурак не согласился, а ведь потом жалеть будет. Ну да ладно,каждому своё. Нам сидеть сейчас,им позже."
Быть свидетелем в нашей стране очень опасно и не благодарно!Я никогда бы не дала показания,если бы на тот момент не видела в этом спасение,от угрозы убийством,исходящее от моего супруга,который прожив со мной почти 12 лет,обманул меня,а когда его обман раскрылся,решил расправиться со мной!Мне пообещали защиту и ДС,на которые я в последствии смогла бы обеспечить себе и своей дочери безопасность.А этим людям выгодно чтобы я была беззащитной!Но я не падаю духом,я проиграла всего одну схватку,это не последняя инстанция,правда на моей стороне,а значит победа за мной,а зло в итоге будет наказано!И никакие деньги,связи и продажные судьи им не помогут!
Ну и как вам быть свидетелем.Ни защиты ни денег.Обманули бабу.А скоро и ее убьют.Отомстят. Только дело заведут и потом закроют за недостаточностью улик.Жалко ее повелась дурочка.
Знаю Игоря Попова более 20 лет. Это честнейший человек и хороший офицер, преданно служащий своей Родине. Поэтому прошу уважаемый суд, следственные органы и других участников этого непростого дела, более внимательно отнестись к фактам, которые позволяют увидеть происходящее под новым углом зрения. Депутат Думы г.о.Тольятти, Евгений Сакеев
Ага. В клетку и по улицам прокатить как местную достопримечательность?