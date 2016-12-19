Литмузей подвел итоги конкурса юного сказочника

Самарский литературный музей назвал победителей конкурса Юного Сказочника.

Первое место и главный приз - поездка в Великий Устюг - достались Кириллу Леонову и его сказке "Про Нетявку и Нелая".

Лауреат первой премии получит туристическую путевку на двоих в Великий Устюг, в резиденцию Деда Мороза.

Лауреаты второй и третьей премий - Мария и Наталья Бочаровы со "Сказом про Ивана, спасшего цареву дочь Матрену", а также Мария Киселева со сказкой "Мураши".

Они награждаются почетными дипломами на неограниченное посещение музея: любых выставок, событий, занятий и мастер-классов.

В финал конкурса вышли Аня Шлыкова ("Зефирина"), Иван Панарин ("Путешествие в сказку"), Арсений Продан ("Новогодние приключения Деда Мороза"), Анастасия Острожная ("Как шишка сидела на лбу у председателя").

Из всех этих текстов музей составит и издаст литературный сборник.

Победителей конкурса определили члены жюри: Ксения Драгунская, Анна Богачева, Сергей Давыдов.

Торжественное награждение победителей пройдет в ближайшее воскресенье, 25 декабря, в 15:00 в Самарском литературном музее.

Конкурс сказок был объявлен музеем в сентябре этого года среди детей от 8 до 16 лет для выявления талантливых сказочников и юных писателей.

Изучая творчество известных писателей и находясь в исторической усадьбе одного из них - Алексея Толстого, - музейные сотрудники стараются привить современным детям и подросткам интерес к литературе, а также развить их творческие способности.

Благодаря интерактивной выставке "Жили-были царь с царицей" в Самарском литературном музее ребята узнают, что читать и сочинять сказки - это по-настоящему увлекательный процесс.

На выставке можно совершить путешествие по миру русских волшебных сказок, пройти испытания, проникнуть в законы и секреты сказки и научиться самим складывать чудесные истории.

На примере пяти русских народных сказок, обработанных Алексеем Толстым, создатели выставки объяснили, как строится практически любой захватывающий сюжет - от романов о Гарри Поттере до фильмов о супергероях.