Николай Меркушкин: "Проектирование "Гагарин-центра" должно завершиться в 2017 году"

Николай Меркушкин в ходе ежегодного послания депутатам Самарской губернской думы и жителям региона поставил задачу - завершить все проектные и подготовительные работы по созданию в Самаре наукополиса "Гагарин-центр" в следующем году.
"В следующем году нам необходимо окончательно определиться со стратегией и приступить к практической реализации. Тем более что в рамках подготовки к чемпионату мира по футболу все инфраструктурные объекты - дороги, сети, все инженерные коммуникации - к концу 2017 года будут полностью готовы, и мы можем начинать строить корпуса", - сказал губернатор.
Напомним, научно-образовательный технико-внедренческий комплекс будет расположен около строящегося стадиона "Самара-Арена" в границах Волжского и Московского шоссе, улиц Дальней, Ташкентской и Демократической. Предполагается, что общая стоимость строительства "Гагарин-центра" составит порядка 40 млрд рублей.
Последние комментарии
Живые Герои-наша слава! То немногое, что осталось от былого.
озимой пшеницы, уважаемый Alexander... простите, что немного задержались с ответом :)
по чаще приезжайте Жорес
Насколько я поняла, будут строить в большей степени дорогу, а не набережную. Губительный проект для экологии города. Будет разрушена естественная береговая линия. А с вместо волжского воздуха, будут шум от дороги и выхлопные газы. Вот проект http://www.bolwerk.ru/index.php/2010-09-22-15-51-27/category/26-.html То, что уже построили на южном выглядит ужасно https://yandex.ru/images/search?p=3&text=берегоукрепление%20поселок%20южный&redircnt=1437327177.1&img_url=http%3A%2F%2Fwww.niasam.ru%2F40681_i_gallerybig.jpg&pos=95&rpt=simage&_=1437327187988
Пока это все слова. Время покажет насколько порядочные и работоспособны будут новые-старые представители в районные советы. Пока ничего доброго от своих депутатов на ближайшей территории не увидели.