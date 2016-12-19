Николай Меркушкин: "Проектирование "Гагарин-центра" должно завершиться в 2017 году"

Николай Меркушкин в ходе ежегодного послания депутатам Самарской губернской думы и жителям региона поставил задачу - завершить все проектные и подготовительные работы по созданию в Самаре наукополиса "Гагарин-центр" в следующем году.

"В следующем году нам необходимо окончательно определиться со стратегией и приступить к практической реализации. Тем более что в рамках подготовки к чемпионату мира по футболу все инфраструктурные объекты - дороги, сети, все инженерные коммуникации - к концу 2017 года будут полностью готовы, и мы можем начинать строить корпуса", - сказал губернатор.

Напомним, научно-образовательный технико-внедренческий комплекс будет расположен около строящегося стадиона "Самара-Арена" в границах Волжского и Московского шоссе, улиц Дальней, Ташкентской и Демократической. Предполагается, что общая стоимость строительства "Гагарин-центра" составит порядка 40 млрд рублей.