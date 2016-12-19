В Доме журналиста открылась фотовыставка о самарских дауншифтерах "Жизнь для себя"

В самарском Доме журналиста 13 декабря открылась фотовыставка Сергея Курочкина "Жизнь для себя", рассказывающая о самарских дауншифтерах, сообщает корреспондент Волга Ньюс.

Дауншифтинг как понятие появился сравнительно недавно. Дословно в переводе с английского - "смещение вниз", в реальности же означает специфическое направление жизни и применимо к людям, решившим бросить, в конце концов, всю эту городскую суету, пустые хлопоты, карьеру (а кому время от времени не приходит на ум эта мысль?) и уехать, скрыться.

Уединиться в тиши виноградников или на берегу моря помогут (и, кстати, самым популярным местом у российских дауншифтеров, по статистике, являются) Гоа и Таиланд. Как тут не вспомнить Бродского: "Если выпало в империи родиться, лучше жить в глухой провинции, у моря…", но для этого, понятное дело, нужны средства. Есть и такие (история знает удачных бизнесменов, даже миллионеров), кто едет в российскую деревню, в глушь.

Главный герой выставки Виталий (на фотографиях - бородатый мужчина лет шестидесяти) - не миллионер, не бизнесмен, а обычный инженер.

Три года назад Виталий вместе с супругой Еленой решил уехать из города и поселиться в маленькой деревушке, где нет телевидения, Интернета, а сотовая связь только в хорошую погоду меж двух холмов.

"С главным героем я знаком больше 20 лет. Он закончил политех, работал на ВАЗе, потом в пожарной охране, затем в уголовном розыске в Тольятти. Когда ему все надоело, он решил, что сможет найти спокойствие, независимость и нечто светлое, чистое в сельской глуши, в природе", - рассказывает автор выставки Сергей Курочкин.

На протяжении трех последних лет Сергей регулярно приезжает к своему знакомому и запечатлевает довольно нелегкие будни самарского дауншифтера.

По представленным фотографиям можно судить об имеющемся хозяйстве (на одном из снимков - Виталий за утренней дойкой).

Белоснежная коза довольно щурится в объектив. А вот главный герой уже с литровой банкой парного, покрытого пушистой пеной, молока.

По двору бегают куры, за домом имеется огород, а вот и строительство нового дома. Строительство идет неспешно, поскольку главный герой занимается этим практически в одиночку. Вот улица маленькой деревушки с покосившимися домиками, и все это в загадочной предрассветной дымке. Осенняя распутица, купание в пруду…

Снимков было сделано огромное количество, за три-то года. Однако выставка получилась чрезвычайно скромной, вероятно, автор хотел продемонстрировать только лучшие работы. И многое для зрителей, к сожалению, осталось за кадром. А так хотелось оглянуться по сторонам, ведь, как рассказывает автор, где-то там, совсем рядом - лес, полный грибов и ягод, родник с чистейшей водой… Именно то светлое, к чему и стремились эти люди.

Смогли ли все же современные отшельники обрести успокоение вдали от города? "Всякий раз, когда бываю у них, либо когда удается поговорить по телефону, я спрашиваю: как жизнь? И всегда один и тот же ответ: "У нас все прекрасно!" Но думаю, что до конца они не достигли того, чего хотели", - говорит в задумчивости Сергей.

На выставке нет ни одного снимка, сделанного в зимнее время. Почему? Все просто - зимой добраться до деревни довольно проблематично. Что там говорить - опасно. Удаленность от города - одна из проблем. А еще прибавьте неустроенный быт, холодный туалет, отсутствие заработка… В конце концов, все имеет свою цену. У спокойствия и ощущения независимости тоже есть своя цена.