Водитель опрокинувшейся в кювет Lada Priora погибла в Кинельском районе

В Кинельском районе 19 декабря, в 17:20, 30-летняя женщина за рулем Lada Priora двигалась со стороны Самары в направлении Бугуруслана. По предварительной версии полиции, она не выбрала безопасную скорость и не справилась с управлением, из-за чего машина опрокинулась в левый кювет. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

В результате аварии автомобилистка от полученных травм скончалась по дороге в медучреждение. Кроме того, с травмами в больницу доставили 19-летнюю пассажирку Lada Priora.