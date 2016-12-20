Самарская художница Екатерина Мячина представит выставку живописи и благотворительный проект

В среду, 21 декабря, в 19.00 в галерее интерьера "Фабрика" откроется выставка живописи Кати Мячиной LightRoom.

На выставке можно будет увидеть и приобрести работы, созданные летом 2016 года.

Искренность и творческие поиски можно увидеть в светлых картинах художницы.

"Свет льется всегда, даже когда мы его не видим. Нам только кажется, что свету безразлично, что освещать. Он говорит: "Люди, я все вам показываю. Я здесь, " - говорит Катя Мячина.

20% средств, вырученных от продажи картин, будут отданы в помощь людям с ограниченными возможностями здоровья. Проект реализуется при содействии регионального благотворительного фонда "Самарская губерния".

Марафон добра продлится и после завершения выставки. Весь 2017 г. каждый покупатель работ Кати Мячиной автоматически становится благотворителем.

Выставка будет работать с 21 декабря по 10 января в галерее интерьера "Фабрика" (ул. Льва Толстого, 52).