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Музеи и выставки Культура

Самарская художница Екатерина Мячина представит выставку живописи и благотворительный проект

САМАРА. 20 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В среду, 21 декабря, в 19.00 в галерее интерьера "Фабрика" откроется выставка живописи Кати Мячиной LightRoom.

На выставке можно будет увидеть и приобрести работы, созданные летом 2016 года.

Искренность и творческие поиски можно увидеть в светлых картинах художницы.

"Свет льется всегда, даже когда мы его не видим. Нам только кажется, что свету безразлично, что освещать. Он говорит: "Люди, я все вам показываю. Я здесь, " - говорит Катя Мячина.

20% средств, вырученных от продажи картин, будут отданы в помощь людям с ограниченными возможностями здоровья. Проект реализуется при содействии регионального благотворительного фонда "Самарская губерния".

Марафон добра продлится и после завершения выставки. Весь 2017 г. каждый покупатель работ Кати Мячиной автоматически становится благотворителем.

Выставка будет работать с 21 декабря по 10 января в галерее интерьера "Фабрика" (ул. Льва Толстого, 52).

Екатерина Мячина в 2008 г. окончила Самарский государственный профессионально-педагогический колледж по специальности "художник-мастер", в 2014 г. - Поволжскую государственную социально- гуманитарную академию, факультет изобразительного и декоративно-прикладного искусства. В 2013 г. стала членом Творческого союза художников России. Персональные выставки: "Язык цвета" (Кинель-Черкассы, 2014), "Этюды" (Самара, 2015).

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