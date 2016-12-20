Погиб начальник отдела собственной безопасности полиции по Тольятти Эдуард Зак

В понедельник, 19 декабря, трагически ушел из жизни начальник оперативно-розыскного отдела с дислокацией в Тольятти ОРЧ СБ ГУ МВД России по Самарской области подполковник полиции Эдуард Зак, сообщает пресс-служба Главка.

По предварительной информации, полицейский погиб в ДТП за пределами Самарской области, направляясь в отпуск.

Отдел собственной безопасности по Тольятти Эдуард Зак возглавлял с марта 2015 года.

В органах внутренних дел он работал с 2002 г., начинал с должности оперуполномоченного отделения по борьбе с экономическими преступлениями УВД Промышленного района Самары.

"Руководство и личный состав ГУ МВД России по Самарской области глубоко скорбит в связи с трагической смертью подполковника полиции Эдуарда Зака и выражает искренние соболезнования его родным и близким", - указывается в сообщении Главка.

Церемония прощания состоится 21 декабря с 10:00 до 12:00 в актовом зале УМВД России по Самаре (ул. Мориса Тореза, 12а), после чего подполковник полиции будет похоронен на Смышляевском кладбище.