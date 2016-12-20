Погиб начальник отдела собственной безопасности полиции по Тольятти Эдуард Зак

В понедельник, 19 декабря, трагически ушел из жизни начальник оперативно-розыскного отдела с дислокацией в Тольятти ОРЧ СБ ГУ МВД России по Самарской области подполковник полиции Эдуард Зак, сообщает пресс-служба Главка.
По предварительной информации, полицейский погиб в ДТП за пределами Самарской области, направляясь в отпуск.
Отдел собственной безопасности по Тольятти Эдуард Зак возглавлял с марта 2015 года.
В органах внутренних дел он работал с 2002 г., начинал с должности оперуполномоченного отделения по борьбе с экономическими преступлениями УВД Промышленного района Самары.
"Руководство и личный состав ГУ МВД России по Самарской области глубоко скорбит в связи с трагической смертью подполковника полиции Эдуарда Зака и выражает искренние соболезнования его родным и близким", - указывается в сообщении Главка.
Церемония прощания состоится 21 декабря с 10:00 до 12:00 в актовом зале УМВД России по Самаре (ул. Мориса Тореза, 12а), после чего подполковник полиции будет похоронен на Смышляевском кладбище.
Последние комментарии
Что за чушь вы пишите на вагоны модели ТATRA T6B5SU ставят только опытных водителей. Данный водитель отработала более 5 лет. Не пишите ерунду. Неисправность у вагона возникла внезапно. Вагоны все старые и сломаться могут в любой момент.
чем только думают когда пьяными садятся за руль?
Согласен, история мутная))) был бы пьян, сказали бы об этом сразу...
Забавно. Три дня выясняли что он был пьян, но перед этим повесили всю вину на другого. Авось смирится что-ли? Все таки все еще мутно у нас в госорганах. Я конечно не исключаю что заявления поступали по мере выполнения этапов процедуры расследования, но определять алкогольное опьянение наши работники ДПС обычно вроде умеют даже через лобовое стекло движущегося автотранспорта.
он не работник прокуратуры вообще, даже близко не был