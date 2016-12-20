"Рождественский караван Coca-Cola" приедет в Самару 24 декабря

24 декабря "Рождественский караван Coca-Cola" приедет в Самару, чтобы подарить праздник детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, и поздравить жителей города с наступающим Новым годом, сообщает компания.

В Самаре волонтеры компании, путешествующие на "сказочных грузовиках" Coca-Cola, посетят детский центр "Ровесник", где ребята вместе с Санта-Клаусами примут участие в конкурсах и мастер-классе по фотографии.

Маршрут "Рождественского каравана Coca-Cola" пройдет по главным улицам города.

"На остановках Санта-Клаусы устроят новогоднюю феерию для жителей Самары, организуют игры и веселые викторины", — обещают организаторы.

Первой остановкой украшенных лампочками новогодних грузовиков станет районная елка Октябрьского района на ул. Ново-Садовой (около 16:30). Далее кортеж проследует на площадь Куйбышева, ближе к 19:00 заедет на праздничные мероприятия в парк "Дружба", где администрация Советского района подготовила программу для жителей и специально приглашенных детей из социальных центров. Около 20:00 "Рождественский караван" можно будет увидеть на площади Кирова.

В компании отмечают, что график движения "Рождественского каравана" может быть изменен в связи с погодными условиями, дорожной ситуацией и другими непредвиденными обстоятельствами. Маршрут по Самаре можно будет отследить в реальном времени на карте на сайте www.coca-cola.ru/caravan.

В этом году большое путешествие "Рождественского каравана Coca-Cola" по стране началось 10 декабря и продлится до 13 января 2017 года. В пути красные грузовики сделают более 150 остановок в социальных учреждениях и на городских елках в 65 городах России — от Санкт-Петербурга до Владивостока.

"Рождественский караван" — это ежегодная кульминация масштабной социальной программы Coca-Cola Россия и одна из самых известных долгосрочных кампаний в области корпоративной социальной ответственности. Это проект, призванный подарить немного волшебства, заботы и теплоты тем, кто в них нуждается. Это добрая история о том, как волонтеры, путешествующие на красных грузовиках, привозят праздник на социальные ёлки, проводят мастер-классы и профориентационные занятия для воспитанников школ-интернатов, приезжают на благотворительные мероприятия партнерских организаций и фондов.

"Каждый год "Рождественский караван" отправляется в большое путешествие по России, чтобы подарить праздник детям и подросткам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Прибытия фирменных красных грузовиков ждут во всех городах России, но не меньше ждут его и сотрудники Coca-Cola Россия: это еще одна возможность сделать доброе дело и помочь ребятам поверить в мечту", — отмечает Евгений Сухов, региональный менеджер по внешним связям и коммуникациям Coca-Cola HBC Россия.