"Рождественский караван Coca-Cola" приедет в Самару 24 декабря

24 декабря "Рождественский караван Coca-Cola" приедет в Самару, чтобы подарить праздник детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, и поздравить жителей города с наступающим Новым годом, сообщает компания.
В Самаре волонтеры компании, путешествующие на "сказочных грузовиках" Coca-Cola, посетят детский центр "Ровесник", где ребята вместе с Санта-Клаусами примут участие в конкурсах и мастер-классе по фотографии.
Маршрут "Рождественского каравана Coca-Cola" пройдет по главным улицам города.
"На остановках Санта-Клаусы устроят новогоднюю феерию для жителей Самары, организуют игры и веселые викторины", — обещают организаторы.
Первой остановкой украшенных лампочками новогодних грузовиков станет районная елка Октябрьского района на ул. Ново-Садовой (около 16:30). Далее кортеж проследует на площадь Куйбышева, ближе к 19:00 заедет на праздничные мероприятия в парк "Дружба", где администрация Советского района подготовила программу для жителей и специально приглашенных детей из социальных центров. Около 20:00 "Рождественский караван" можно будет увидеть на площади Кирова.
В компании отмечают, что график движения "Рождественского каравана" может быть изменен в связи с погодными условиями, дорожной ситуацией и другими непредвиденными обстоятельствами. Маршрут по Самаре можно будет отследить в реальном времени на карте на сайте www.coca-cola.ru/caravan.
В этом году большое путешествие "Рождественского каравана Coca-Cola" по стране началось 10 декабря и продлится до 13 января 2017 года. В пути красные грузовики сделают более 150 остановок в социальных учреждениях и на городских елках в 65 городах России — от Санкт-Петербурга до Владивостока.
"Рождественский караван" — это ежегодная кульминация масштабной социальной программы Coca-Cola Россия и одна из самых известных долгосрочных кампаний в области корпоративной социальной ответственности. Это проект, призванный подарить немного волшебства, заботы и теплоты тем, кто в них нуждается. Это добрая история о том, как волонтеры, путешествующие на красных грузовиках, привозят праздник на социальные ёлки, проводят мастер-классы и профориентационные занятия для воспитанников школ-интернатов, приезжают на благотворительные мероприятия партнерских организаций и фондов.
"Каждый год "Рождественский караван" отправляется в большое путешествие по России, чтобы подарить праздник детям и подросткам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Прибытия фирменных красных грузовиков ждут во всех городах России, но не меньше ждут его и сотрудники Coca-Cola Россия: это еще одна возможность сделать доброе дело и помочь ребятам поверить в мечту", — отмечает Евгений Сухов, региональный менеджер по внешним связям и коммуникациям Coca-Cola HBC Россия.
Последние комментарии
Огласите размер платы за подключение.
Жаль, что лето закончилось 4 дня назад...
Кладбищенская мафия не позволит
А к 100 -ю Победы полностью решит эту проблему. Или раньше.
Статья 46. Права граждан и общественных объединений Российской Федерации на информацию о чернобыльской катастрофе Гражданам и общественным объединениям Российской Федерации гарантируется своевременное получение полной и достоверной информации по вопросам, касающимся чернобыльской катастрофы, уровней загрязненности радионуклидами местностей, в которых они проживают (работают), степени загрязненности продуктов питания и имущества, а также других требований и условий соблюдения режима радиационной безопасности. Указанная информация предоставляется учреждениями (организациями), уполномоченными на это Правительством Российской Федерации. Должностные лица этих учреждений (организаций) несут ответственность за преднамеренное искажение или утаивание информации по вопросам, связанным с чернобыльской катастрофой, в соответствии с законодательством Российской Федерации.