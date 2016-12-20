Николай Меркушкин: "Сотрудники органов безопасности всегда держат руку на пульсе"

Во вторник, 20 декабря, губернатор Николай Меркушкин поздравил личный состав и ветеранов УФСБ по Самарской области с Днем работников органов безопасности России. На торжественном собрании в Самаре сотрудники управления получили государственные награды, почетные грамоты и благодарности, а старшие и младшие офицеры - очередные звания.

По традиции, начальник регионального управления ФСБ, генерал-лейтенант Владимир Татауров зачитал личному составу поздравления от директора ФСБ Александра Бортникова, директора службы внешней разведки Сергея Нарышкина, директора федеральной службы охраны Дмитрия Кочнева и начальника главного управления спецпрограмм Александра Линеца.

"Обеспечение государственной безопасности всегда было трудным и ответственным делом, требующим от каждого сотрудника исключительной самоотдачи, высокого интеллекта и мужества. Спецслужбы России не раз доказывали свою готовность оперативно, грамотно и эффективно действовать в самых сложных и экстремальных ситуациях. Уверены, что и в дальнейшем вы будет с честью выполнять возложенные на вас государственные задачи", - зачитал поздравления руководителей спецслужб Владимир Татауров.

Поздравили самарское управление полномочный представитель президента России в ПФО Михаил Бабич и руководители территориальных подразделений ФСБ.

Особыми людьми, на которых держится государство, назвал сотрудников самарского УФСБ Николай Меркушкин. "Вы - самоотверженные, отважные люди, готовые полностью отдать себя ради выполнения долга. Огромная вам за это благодарность. Мы чувствуем себя уверенно, потому что есть службы, которые делают все для того, чтобы в регионе и в стране спокойно было", - обратился к сотрудникам ФСБ губернатор.

Он подчеркнул, что обстановка в мире далека от спокойной, а внутри страны предпринимаются попытки расшатать социальную и политическую стабильность, при этом ставка делается на радикальные и националистические группировки. В этой связи Николай Меркушкин отметил постоянную работу ФСБ по борьбе с терроризмом и экстремизмом и привел в пример две спецоперации 2016 года, в ходе которых были задержаны приверженцы радикальных движений.

"Эти операции говорят о том, что сотрудники органов безопасности всегда держат руку на пульсе. Понятно, что в нынешней ситуации это непросто. Надо действовать очень тонко и последовательно заниматься этой работой", - сказал Николай Меркушкин.

Он подчеркнул, что это очень важно в преддверии чемпионата мира по футболу 2018 года, где вопросам безопасности будет уделено особое внимание: "Следующий год для нас станет главным в подготовке к чемпионату мира. От того, как мы будем готовы, зависит многое".

Губернатор также отметил, что все усилия региональных властей, специальных и силовых структур должны служить одному - уверенному развитию территории.

"Наш гражданский, государственный долг - сделать Самарскую область сильной. Если мы будем активно укреплять экономику, создавать все необходимые условия для комфортной жизни людей, уверен - мы выйдем на передовые рубежи. Все зависит от нас и нашего единства", - добавил глава региона.

Николай Меркушкин пожелал "бойцам невидимого фронта" успехов в их нелегкой службе и выразил уверенность, что в следующем году страна достойно отметит вековой юбилей органов госбезопасности.

После церемонии награждения лучших сотрудников УФСБ почетными грамотами и благодарностями губернатора Николай Меркушкин передал управлению в лице Владимира Татаурова памятный знак "Куйбышев - запасная столица". "Этот знак будет напоминать о великом подвиге куйбышевцев, в том числе сотрудников спецслужб, в годы Великой Отечественной войны", - сказал губернатор.

От имени депутатов Самарской губернской думы контрразведчиков поздравил спикер Виктор Сазонов. Он подчеркнул, что спецслужбы во все моменты истории решали важнейшие для государства задачи.

"Вы с честью продолжаете традиции, заложенные вашими боевыми товарищами, и делаете это на высочайшем профессиональном уровне", - сказал он. Председатель регионального парламента вручил офицерам УФСБ благодарственные письма от главного федерального инспектора по Самарской области Сергея Чабана и депутатского корпуса региона.