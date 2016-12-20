Николай Меркушкин встретился с новым начальником Куйбышевской железной дороги

Во вторник, 20 декабря, губернатор Николай Меркушкин провел рабочую встречу с первым вице-президентом ОАО "РЖД" Анатолием Краснощеком. Топ-менеджер компании представил главе региона нового начальника Куйбышевской железной дороги Рашида Сайбаталова.
Анатолий Краснощек пояснил Николаю Меркушкину, что прежний руководитель дороги Сергей Соложенкин переходит на работу в Москву в центральный аппарат ОАО "РЖД" и займет пост первого заместителя начальника управления движения.
Рашид Сайбаталов до своего назначения в Самару занимал пост первого заместителя начальника Центральной дирекции управления движением - филиала ОАО "РЖД".
"С Сергеем Владимировичем Соложенкиным сложились очень серьезные рабочие отношения, была проведена большая совместная работа. Куйбышевская железная дорога всегда была одной из базовых точек для развития Самарской области", - сказал губернатор и выразил уверенность, что с новым руководством дороги будет также выстроена эффективная работа.
Анатолий Краснощек отметил, что Куйбышевская железная дорога - непростая. "Сложность ее в том, что потенциал местных перевозок здесь значительно выше, чем транзитный поток. Сейчас необходимо активно раскручивать грузооборот, так как это основной показатель развития дороги. Этим и будет заниматься новый начальник", - отметил первый вице-президент ОАО "РЖД".
Стороны обсудили перспективы развития пассажирского и грузового сообщения, осуществляемого ОАО "РЖД" на территории Самарской области и регионах присутствия Куйбышевской железной дороги.
Предметом обсуждения Николая Меркушкина с руководством железной дороги стал и вопрос о возможной организации скоростного железнодорожного сообщения по маршруту Самара-аэропорт "Курумоч" - Тольятти.
Глава региона подчеркнул, что этот проект имеет стратегическое значение для Самарской области, в том числе и для организации пассажирских перевозок в ходе чемпионата мира по футболу.
"Агломерация Самара-Тольятти - уникальное явление для России, на небольшом расстоянии друг от друга проживают более 2 млн человек, и такое сообщение между городами необходимо", - сказал глава региона.
Анатолий Краснощек сообщил губернатору, что руководство РЖД тщательно изучит возможность реализации этого проекта.
"Понятно, что проблемы есть, их надо решать. С нашей стороны окажем всю необходимую поддержку", - заверил Рашида Сайбаталова Николай Меркушкин в самом конце совещания.
Последние комментарии
Живые Герои-наша слава! То немногое, что осталось от былого.
озимой пшеницы, уважаемый Alexander... простите, что немного задержались с ответом :)
по чаще приезжайте Жорес
Насколько я поняла, будут строить в большей степени дорогу, а не набережную. Губительный проект для экологии города. Будет разрушена естественная береговая линия. А с вместо волжского воздуха, будут шум от дороги и выхлопные газы. Вот проект http://www.bolwerk.ru/index.php/2010-09-22-15-51-27/category/26-.html То, что уже построили на южном выглядит ужасно https://yandex.ru/images/search?p=3&text=берегоукрепление%20поселок%20южный&redircnt=1437327177.1&img_url=http%3A%2F%2Fwww.niasam.ru%2F40681_i_gallerybig.jpg&pos=95&rpt=simage&_=1437327187988
Пока это все слова. Время покажет насколько порядочные и работоспособны будут новые-старые представители в районные советы. Пока ничего доброго от своих депутатов на ближайшей территории не увидели.