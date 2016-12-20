Экс-военкома Тольятти приговорили к 9 годам заключения со штрафом 100 млн рублей

Во вторник, 20 декабря, в суде Автозаводского района Тольятти огласили приговор бывшему военкому Игорю Попову и его предполагаемому сообщнику Николаю Ксенафонтову, сообщила корреспонденту Волга Ньюс старший помощник прокурора Автозаводского района Ольга Артюшкина.
Как пояснила Ольга Артюшкина, суд признал Попова виновным в получении взятки в особо крупном размере по ч. 6 ст. 290 УК РФ и назначил ему девять лет лишения свободы в колонии строгого режима со штрафом 100 млн руб., а также на три года лишил права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти.
Ксенафонтова суд признал виновным в посредничестве в получении взятки в особо крупном размере - ч. 4 ст. 291.1 УК РФ и назначил ему четыре года лишения свободы в колонии строгого режима без штрафа. Его взяли под стражу в зале суда, так как ранее он содержался под домашним арестом.
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ПИСЬМО ПОЛКОВНИКА КВАЧКОВА ИЗ МОРДОВСКОГО КОНЦЛАГЕРЯ ОТ 11.04.16Г. "...Мои новости вы,наверное, знаете: возбудили уголовное дело по терроризму ч.1 ст.205.2. Это за мой отказ от "сотрудничества" и смены политических убеждений (пытались даже завербовать,идиоты). А я этому "вербуну" посоветовал работать на НОМП, пообещал похлопотать за него после нашей победы. Дурак не согласился, а ведь потом жалеть будет. Ну да ладно,каждому своё. Нам сидеть сейчас,им позже."
Быть свидетелем в нашей стране очень опасно и не благодарно!Я никогда бы не дала показания,если бы на тот момент не видела в этом спасение,от угрозы убийством,исходящее от моего супруга,который прожив со мной почти 12 лет,обманул меня,а когда его обман раскрылся,решил расправиться со мной!Мне пообещали защиту и ДС,на которые я в последствии смогла бы обеспечить себе и своей дочери безопасность.А этим людям выгодно чтобы я была беззащитной!Но я не падаю духом,я проиграла всего одну схватку,это не последняя инстанция,правда на моей стороне,а значит победа за мной,а зло в итоге будет наказано!И никакие деньги,связи и продажные судьи им не помогут!
Ну и как вам быть свидетелем.Ни защиты ни денег.Обманули бабу.А скоро и ее убьют.Отомстят. Только дело заведут и потом закроют за недостаточностью улик.Жалко ее повелась дурочка.
Знаю Игоря Попова более 20 лет. Это честнейший человек и хороший офицер, преданно служащий своей Родине. Поэтому прошу уважаемый суд, следственные органы и других участников этого непростого дела, более внимательно отнестись к фактам, которые позволяют увидеть происходящее под новым углом зрения. Депутат Думы г.о.Тольятти, Евгений Сакеев
Ага. В клетку и по улицам прокатить как местную достопримечательность?