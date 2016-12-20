Экс-военкома Тольятти приговорили к 9 годам заключения со штрафом 100 млн рублей

Во вторник, 20 декабря, в суде Автозаводского района Тольятти огласили приговор бывшему военкому Игорю Попову и его предполагаемому сообщнику Николаю Ксенафонтову, сообщила корреспонденту Волга Ньюс старший помощник прокурора Автозаводского района Ольга Артюшкина.

Как пояснила Ольга Артюшкина, суд признал Попова виновным в получении взятки в особо крупном размере по ч. 6 ст. 290 УК РФ и назначил ему девять лет лишения свободы в колонии строгого режима со штрафом 100 млн руб., а также на три года лишил права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти.

Ксенафонтова суд признал виновным в посредничестве в получении взятки в особо крупном размере - ч. 4 ст. 291.1 УК РФ и назначил ему четыре года лишения свободы в колонии строгого режима без штрафа. Его взяли под стражу в зале суда, так как ранее он содержался под домашним арестом.