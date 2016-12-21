По делу об убийстве боксера Андрея Еремеева присяжные вынесли обвинительный вердикт

Во вторник, 20 декабря, в Самарском областном суде провозглашен обвинительный вердикт присяжных заседателей в отношении Андрея Перегудова, Александра Лукьянова и Юрия Сабаева, подозреваемых в пособничестве в убийстве самарца Андрея Еремеева, сообщает СУ СК РФ по Самарской области.
Напомним, тело 42-летнего самарского боксера Андрея Еремеева с огнестрельными ранениями было обнаружено примерно в 8 часов 26 января 2015 г. у одного из домов на ул. Солнечной в Промышленном районе Самары.
В короткие сроки удалось установить и задержать лиц, предположительно, причастных к совершению преступления. Ими оказались четверо жителей Самары и Самарской области.
Следствием установлено, что в период времени с ноября 2014 г. по январь 2015 г. к Лукьянову обратился неустановленный заказчик с просьбой подыскать человека, который за вознаграждение совершит убийство. Лукьянов согласился и получил от заказчика 1 млн рублей.
После этого Лукьянов обратился к своему знакомому - Перегудову - с аналогичной просьбой и передал ему пистолет "ТТ", 13 патронов и деньги для дальнейшей передачи исполнителю убийства.
Перегудов, в свою очередь, через своего родственника Сабаева привлек к совершению убийства Полатбекова, пообещав денежное вознаграждение.
Через некоторое время Перегудов, Сабаев и Полатбеков встретились и обсудили условия убийства. Полатбекову передали оружие, 250 тыс. руб. - половину обещанного вознаграждения, а также показали дом, в котором проживала жертва, и автомобиль, на котором Еремеев передвигался.
26 января Полатбеков, увидев, что потерпевший вышел из подъезда дома, произвел в него не менее трех прицельных выстрелов из пистолета в область головы и туловища. От полученных ран мужчина скончался на месте.
Ранее приговором федерального суда Промышленного района Михаилу Полатбекову было назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.
В январе 2016 г. уголовное дело в отношении Андрея Перегудова, Александра Лукьянова и Юрия Сабаева было направлено в суд для рассмотрения по существу.
В зависимости от роли каждого они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч.ч. 4, 5 ст. 33 п. п. "з" ч. 2 ст. 105 УК РФ (подстрекательство и пособничество к совершению убийства по найму), ч. 2 ст. 222 УК РФ (незаконное приобретение, передача, хранение, ношение огнестрельного оружия, боеприпасов, совершенное группой лиц по предварительному сговору).
"20 декабря 2016 года присяжные заседатели огласили обвинительный вердикт, высказавшись о виновности в совершении преступлений всех подследственных", - сообщают в СУ СК РФ по Самарской области.
Последние комментарии
ПИСЬМО ПОЛКОВНИКА КВАЧКОВА ИЗ МОРДОВСКОГО КОНЦЛАГЕРЯ ОТ 11.04.16Г. "...Мои новости вы,наверное, знаете: возбудили уголовное дело по терроризму ч.1 ст.205.2. Это за мой отказ от "сотрудничества" и смены политических убеждений (пытались даже завербовать,идиоты). А я этому "вербуну" посоветовал работать на НОМП, пообещал похлопотать за него после нашей победы. Дурак не согласился, а ведь потом жалеть будет. Ну да ладно,каждому своё. Нам сидеть сейчас,им позже."
Быть свидетелем в нашей стране очень опасно и не благодарно!Я никогда бы не дала показания,если бы на тот момент не видела в этом спасение,от угрозы убийством,исходящее от моего супруга,который прожив со мной почти 12 лет,обманул меня,а когда его обман раскрылся,решил расправиться со мной!Мне пообещали защиту и ДС,на которые я в последствии смогла бы обеспечить себе и своей дочери безопасность.А этим людям выгодно чтобы я была беззащитной!Но я не падаю духом,я проиграла всего одну схватку,это не последняя инстанция,правда на моей стороне,а значит победа за мной,а зло в итоге будет наказано!И никакие деньги,связи и продажные судьи им не помогут!
Ну и как вам быть свидетелем.Ни защиты ни денег.Обманули бабу.А скоро и ее убьют.Отомстят. Только дело заведут и потом закроют за недостаточностью улик.Жалко ее повелась дурочка.
Знаю Игоря Попова более 20 лет. Это честнейший человек и хороший офицер, преданно служащий своей Родине. Поэтому прошу уважаемый суд, следственные органы и других участников этого непростого дела, более внимательно отнестись к фактам, которые позволяют увидеть происходящее под новым углом зрения. Депутат Думы г.о.Тольятти, Евгений Сакеев
Ага. В клетку и по улицам прокатить как местную достопримечательность?