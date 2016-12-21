По делу об убийстве боксера Андрея Еремеева присяжные вынесли обвинительный вердикт

Во вторник, 20 декабря, в Самарском областном суде провозглашен обвинительный вердикт присяжных заседателей в отношении Андрея Перегудова, Александра Лукьянова и Юрия Сабаева, подозреваемых в пособничестве в убийстве самарца Андрея Еремеева, сообщает СУ СК РФ по Самарской области.

Напомним, тело 42-летнего самарского боксера Андрея Еремеева с огнестрельными ранениями было обнаружено примерно в 8 часов 26 января 2015 г. у одного из домов на ул. Солнечной в Промышленном районе Самары.

В короткие сроки удалось установить и задержать лиц, предположительно, причастных к совершению преступления. Ими оказались четверо жителей Самары и Самарской области.

Следствием установлено, что в период времени с ноября 2014 г. по январь 2015 г. к Лукьянову обратился неустановленный заказчик с просьбой подыскать человека, который за вознаграждение совершит убийство. Лукьянов согласился и получил от заказчика 1 млн рублей.

После этого Лукьянов обратился к своему знакомому - Перегудову - с аналогичной просьбой и передал ему пистолет "ТТ", 13 патронов и деньги для дальнейшей передачи исполнителю убийства.

Перегудов, в свою очередь, через своего родственника Сабаева привлек к совершению убийства Полатбекова, пообещав денежное вознаграждение.

Через некоторое время Перегудов, Сабаев и Полатбеков встретились и обсудили условия убийства. Полатбекову передали оружие, 250 тыс. руб. - половину обещанного вознаграждения, а также показали дом, в котором проживала жертва, и автомобиль, на котором Еремеев передвигался.

26 января Полатбеков, увидев, что потерпевший вышел из подъезда дома, произвел в него не менее трех прицельных выстрелов из пистолета в область головы и туловища. От полученных ран мужчина скончался на месте.

Ранее приговором федерального суда Промышленного района Михаилу Полатбекову было назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

В январе 2016 г. уголовное дело в отношении Андрея Перегудова, Александра Лукьянова и Юрия Сабаева было направлено в суд для рассмотрения по существу.

В зависимости от роли каждого они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч.ч. 4, 5 ст. 33 п. п. "з" ч. 2 ст. 105 УК РФ (подстрекательство и пособничество к совершению убийства по найму), ч. 2 ст. 222 УК РФ (незаконное приобретение, передача, хранение, ношение огнестрельного оружия, боеприпасов, совершенное группой лиц по предварительному сговору).

"20 декабря 2016 года присяжные заседатели огласили обвинительный вердикт, высказавшись о виновности в совершении преступлений всех подследственных", - сообщают в СУ СК РФ по Самарской области.