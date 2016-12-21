В историческом центре Самары легковушка врезалась в дом

Утром в среду, 21 декабря, в районе пересечения улиц Льва Толстого и Самарской прохожие зафиксировали на фото последствия ДТП с участием автомобиля Lada Priora.

Автомобиль врезался в угол дома №76 на ул. Льва Толстого. Это старое двухэтажное здание, первый этаж которого построен из кирпича, а второй - из дерева.

В результате столкновения кузов легковушки сильно деформировался, есть повреждения и на стене дома.

Предварительную версию того, что произошло, корреспонденту Волга Ньюс рассказали в ОГИБДД Самары.

Как установили стражи порядка, за рулем Lada Priora в момент ДТП находился 23-летний водитель. Около 6 часов утра он двигался по ул. Самарской от ул. Некрасовской в направлении ул. Красноармейской и, по предварительным данным полицейских, выехал на перекресток с ул. Льва Толстого на запрещающий сигнал светофора. Здесь легковушка столкнулась с ехавшим без пассажиров автобусом Hyundai County, после чего врезалась в стену дома №76 на ул. Льва Толстого.

По данным полицейских, после аварии оба водителя бригадами скорой помощи были доставлены в больницу. Сейчас по факту случившегося проводится проверка.