В историческом центре Самары легковушка врезалась в дом

Утром в среду, 21 декабря, в районе пересечения улиц Льва Толстого и Самарской прохожие зафиксировали на фото последствия ДТП с участием автомобиля Lada Priora.
Автомобиль врезался в угол дома №76 на ул. Льва Толстого. Это старое двухэтажное здание, первый этаж которого построен из кирпича, а второй - из дерева.
В результате столкновения кузов легковушки сильно деформировался, есть повреждения и на стене дома.
Предварительную версию того, что произошло, корреспонденту Волга Ньюс рассказали в ОГИБДД Самары.
Как установили стражи порядка, за рулем Lada Priora в момент ДТП находился 23-летний водитель. Около 6 часов утра он двигался по ул. Самарской от ул. Некрасовской в направлении ул. Красноармейской и, по предварительным данным полицейских, выехал на перекресток с ул. Льва Толстого на запрещающий сигнал светофора. Здесь легковушка столкнулась с ехавшим без пассажиров автобусом Hyundai County, после чего врезалась в стену дома №76 на ул. Льва Толстого.
По данным полицейских, после аварии оба водителя бригадами скорой помощи были доставлены в больницу. Сейчас по факту случившегося проводится проверка.
Последние комментарии
Что за чушь вы пишите на вагоны модели ТATRA T6B5SU ставят только опытных водителей. Данный водитель отработала более 5 лет. Не пишите ерунду. Неисправность у вагона возникла внезапно. Вагоны все старые и сломаться могут в любой момент.
чем только думают когда пьяными садятся за руль?
Согласен, история мутная))) был бы пьян, сказали бы об этом сразу...
Забавно. Три дня выясняли что он был пьян, но перед этим повесили всю вину на другого. Авось смирится что-ли? Все таки все еще мутно у нас в госорганах. Я конечно не исключаю что заявления поступали по мере выполнения этапов процедуры расследования, но определять алкогольное опьянение наши работники ДПС обычно вроде умеют даже через лобовое стекло движущегося автотранспорта.
он не работник прокуратуры вообще, даже близко не был