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Музеи и выставки Культура

Выставку "Благословенная Самара" посетили 37 тыс. человек

САМАРА. 21 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В выставочной компании "Экспо-Волга" по благословению Митрополита Самарского и Сызранского Сергия состоялся традиционный рождественский проект "Благословенная Самара". В честь открытия прошел торжественный молебен у центральной Святыни - ковчега с мощами святителя Спиридона Тримифунтского. За семь дней выставку посетили 37 тысяч человек, сообщают в "Экспо-Волге".

Организаторы подготовили для гостей и посетителей интенсивную, содержательную программу. Всего более 65 мероприятий: презентации новых книг, семинары, концерты, мастер-классы по колокольному звону, лепке из глины, рукоделию.

"Рождественская выставка "Благословенная Самара" - это уникальное явление для города и области, ставшее уже доброй традицией. Здесь место творческих встреч, бесед с писателями, с интересными людьми. Общение на разные темы, содержательные форумы. Выставка "Благословенная Самара" - это место творческого праздника, где люди могут отдохнуть душой", - подчеркнул протоиерей Николай Агафонов, член Союза писателей России, православный писатель.

19 декабря состоялось мероприятие нового формата - открытая встреча с населением. На вопросы гостей отвечали протоиерей Герасим (Вертей), клирик Храма Кирилла и Марии Радонежских, и протоиерей Рустик (Гузь), клирик Храма Святого целителя Пантелеимона. Формат открытого диалога позволяет простым языком говорить о сложных вещах, доносить до сердца и разума истины, правильные постулаты.

На выставке свою продукцию представили более 200 монастырей, храмов и фермерских хозяйств из самых дальних уголков России, Украины, Беларуси, Молдавии и Греции. Гости смогли приобрести редкие рукописные иконы, книги, целебные травы, узорные платки, льняную одежду, подарки на Новый год и Рождество, а также диковинные угощения к праздничному столу.

"Выставка проходит уже не в первый раз, она является показательной. Потому что традиция этой выставки - в том, что люди понимают: можно прийти сюда и здесь будет одна из тех святынь, из тех христианских реликвий, которые дают человеку силу", - отмечает протоиерей Иоанн Мохов, настоятель Храма просветителя Спиридона Тримифунтского.

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