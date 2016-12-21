В АСАДО не нашли желающих принять и складировать 140 тыс. тонн снега

ГКП "Агентство по содержанию автомобильных дорог общего пользования Самарской области" не смогло найти подрядчика, который занялся бы оказанием услуг по приемке и складированию снега и снежных масс в пределах Самары.
Информация об этом размещена на портале госзакупок.
Напомним, торги на право заключения контракта были объявлены 25 ноября 2016 года.
Согласно техзаданию, подрядчик должен был обеспечить прием 140 тыс. т снега и снежных масс, при этом полигон должен был быть расположен в черте Самары максимально близко к участку содержания филиала ГКП Самарской области "АСАДО" Самарское ДЭУ (Московское шоссе, ул. Ново-Садовая).
Начальная максимальная стоимость контракта составляла 6,2 млн рублей.
Однако за месяц на конкурс не было подано ни одной заявки, поэтому торги были объявлены несостоявшимися.
Последние комментарии
Если в Саратове с благоустройством, мягко говоря, плохо, то зачем он нам тут такой?
Об*ектом культурного наследия,в данном случае,являются два этажа. А третий этаж-настроен в советское время. А так же дом подлежит расселению с 1974г,как находящийся в санитарно защитной зоне,а кроме того,является не благоустроенным,т.е.надлежащие удобства в доме отсутствуют.А так же износ основных конструкций дома и до поджоги,составлял 86 процентов,и более. Дутлова В.Н. пзарегистрирована по адресу г. Самара ул. Водников,20
Оба варианта не устраивают, нужно оставить рынок. Никто не требует оставить мусор и антисанитарию. Почему бы не перевести рынок в правовое русло, постепенно заменив модульные ларьки на капитальные павильоны?
Да не по вкусу пришелся Батут подаренный ЛДПР Жабину вот в чем была причина
Я считаю, можно и торговые ряды оставить (только в цивилизованном виде сделать, сейчас там ужасная грязь), и сквер сделать (от рынка до ул.Стара-Загора). А транспортный узел и так никуда не денется, превращать такую большую площадь в заасфальтированное транспортное кольцо- бессмысленно. Отремонтировать остановки (лучше вообще новые поставить), продумать посадочные площадки, чтобы люди не бежали убрать грязь, поставить урны, скамейки для ожидающих транспорт... Зачем обязательно делать всё заново, когда можно привести в порядок уже существующее? Тем более кризис во всем мире, девицит бюджета.