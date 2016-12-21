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ЖКХ и благоустройство Общество

В АСАДО не нашли желающих принять и складировать 140 тыс. тонн снега

САМАРА. 21 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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ГКП "Агентство по содержанию автомобильных дорог общего пользования Самарской области" не смогло найти подрядчика, который занялся бы оказанием услуг по приемке и складированию снега и снежных масс в пределах Самары.

Информация об этом размещена на портале госзакупок.

Напомним, торги на право заключения контракта были объявлены 25 ноября 2016 года.

Согласно техзаданию, подрядчик должен был обеспечить прием 140 тыс. т снега и снежных масс, при этом полигон должен был быть расположен в черте Самары максимально близко к участку содержания филиала ГКП Самарской области "АСАДО" Самарское ДЭУ (Московское шоссе, ул. Ново-Садовая).

Начальная максимальная стоимость контракта составляла 6,2 млн рублей.

Однако за месяц на конкурс не было подано ни одной заявки, поэтому торги были объявлены несостоявшимися.

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