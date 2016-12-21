Январь и февраль в Самарской области будут теплее декабря

По прогнозам синоптиков, декабрь в Самарской области станет самым холодным месяцем этой зимы, а в январе и феврале следующего года температурный режим будет в пределах нормы.
Об этом говорилось 20 декабря на заседании штаба по обеспечению безопасности электроснабжения потребителей Самарской области под председательством первого вице-губернатора – председателя регправительства Александра Нефедова.
Собрание было посвящено прохождению отопительного сезона на территории региона и выполнению мероприятий по обеспечению надежной работы объектов энергетики в предстоящие выходные и праздничные дни.
Сообщается, что всего с начала отопительного сезона произошло 413 технических отключений: 234 по водоснабжению, 132 по теплоснабжению и 47 по электроснабжению.
Это на 3% меньше по сравнению с прошлым годом, хотя температурный режим в декабре 2016 года значительно ниже среднемноголетних значений.
По прогнозам синоптиков, конец декабря будет снежным со средней температурой воздуха в дневные часы -5°С, ночью -13°С.
Ожидается, что декабрь станет самым холодным месяцем этой зимы, а в январе и феврале следующего года температурный режим будет в пределах нормы.
Напомним, 21 декабря в Самарской области зафиксирован абсолютный температурный минимум за весь период метеонаблюдений.
С 31 декабря по 9 января будут сформированы оперативные группы, дежурные аварийно-ремонтные бригады, созданы резервные запасы оборудования, инвентаря, топлива и разработан алгоритм межведомственного взаимодействия.
В минэнерго области и администрациях муниципальных образований будет организовано круглосуточное дежурство.
По информации министра энергетики и ЖКХ Самарской области Сергея Крайнева, доклады о текущей ситуации дежурным будут поступать каждые четыре часа, а при возникновении рисков технологического нарушения или при отключениях – каждый час.
Последние комментарии
Если в Саратове с благоустройством, мягко говоря, плохо, то зачем он нам тут такой?
Об*ектом культурного наследия,в данном случае,являются два этажа. А третий этаж-настроен в советское время. А так же дом подлежит расселению с 1974г,как находящийся в санитарно защитной зоне,а кроме того,является не благоустроенным,т.е.надлежащие удобства в доме отсутствуют.А так же износ основных конструкций дома и до поджоги,составлял 86 процентов,и более. Дутлова В.Н. пзарегистрирована по адресу г. Самара ул. Водников,20
Оба варианта не устраивают, нужно оставить рынок. Никто не требует оставить мусор и антисанитарию. Почему бы не перевести рынок в правовое русло, постепенно заменив модульные ларьки на капитальные павильоны?
Да не по вкусу пришелся Батут подаренный ЛДПР Жабину вот в чем была причина
Я считаю, можно и торговые ряды оставить (только в цивилизованном виде сделать, сейчас там ужасная грязь), и сквер сделать (от рынка до ул.Стара-Загора). А транспортный узел и так никуда не денется, превращать такую большую площадь в заасфальтированное транспортное кольцо- бессмысленно. Отремонтировать остановки (лучше вообще новые поставить), продумать посадочные площадки, чтобы люди не бежали убрать грязь, поставить урны, скамейки для ожидающих транспорт... Зачем обязательно делать всё заново, когда можно привести в порядок уже существующее? Тем более кризис во всем мире, девицит бюджета.