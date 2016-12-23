Холодное водоснабжение в 13 населенных пунктах Красноармейского района восстановлено

В пятницу, 23 декабря, в 6:30 водоснабжение в населенных пунктах Красноармейского района восстановили, сообщают в ГУ МЧС России по Самарской области.

Напомним, что 22 декабря в 18:34 произошел порыв водовода холодного водоснабжения диаметром 600 мм, у населенного пункта Осинки Красноармейского района. В результате аварии было приостановлено водоснабжение в 13 населенных пунктах Краснормейского района: Гражданский, Покровка, Встречный, Кировский, Алексеевский, Любимовка, Новопавловка, Братский, Кочетковский, Кольцовка, Колыбеловка, Софинский, Бутовский.

По данным чрезвычайной службы, работа на месте происшествия координируется сотрудниками Главного управления МЧС Росиии по Самарской области совместно с сотрудниками Министерства энергетики и ЖКХ Самарской области и Администрацией м. р. Красноармейский.

Организованы мероприятия по оповещению населения через управляющую компанию.

Дополнительно в данных населенных пунктах имеются резервные источники запаса воды. В 6:30 водоснабжение восстановлено.