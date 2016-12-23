Холодное водоснабжение в 13 населенных пунктах Красноармейского района восстановлено

В пятницу, 23 декабря, в 6:30 водоснабжение в населенных пунктах Красноармейского района восстановили, сообщают в ГУ МЧС России по Самарской области.
Напомним, что 22 декабря в 18:34 произошел порыв водовода холодного водоснабжения диаметром 600 мм, у населенного пункта Осинки Красноармейского района. В результате аварии было приостановлено водоснабжение в 13 населенных пунктах Краснормейского района: Гражданский, Покровка, Встречный, Кировский, Алексеевский, Любимовка, Новопавловка, Братский, Кочетковский, Кольцовка, Колыбеловка, Софинский, Бутовский.
По данным чрезвычайной службы, работа на месте происшествия координируется сотрудниками Главного управления МЧС Росиии по Самарской области совместно с сотрудниками Министерства энергетики и ЖКХ Самарской области и Администрацией м. р. Красноармейский.
Организованы мероприятия по оповещению населения через управляющую компанию.
Дополнительно в данных населенных пунктах имеются резервные источники запаса воды. В 6:30 водоснабжение восстановлено.
Последние комментарии
Если в Саратове с благоустройством, мягко говоря, плохо, то зачем он нам тут такой?
Об*ектом культурного наследия,в данном случае,являются два этажа. А третий этаж-настроен в советское время. А так же дом подлежит расселению с 1974г,как находящийся в санитарно защитной зоне,а кроме того,является не благоустроенным,т.е.надлежащие удобства в доме отсутствуют.А так же износ основных конструкций дома и до поджоги,составлял 86 процентов,и более. Дутлова В.Н. пзарегистрирована по адресу г. Самара ул. Водников,20
Оба варианта не устраивают, нужно оставить рынок. Никто не требует оставить мусор и антисанитарию. Почему бы не перевести рынок в правовое русло, постепенно заменив модульные ларьки на капитальные павильоны?
Да не по вкусу пришелся Батут подаренный ЛДПР Жабину вот в чем была причина
Я считаю, можно и торговые ряды оставить (только в цивилизованном виде сделать, сейчас там ужасная грязь), и сквер сделать (от рынка до ул.Стара-Загора). А транспортный узел и так никуда не денется, превращать такую большую площадь в заасфальтированное транспортное кольцо- бессмысленно. Отремонтировать остановки (лучше вообще новые поставить), продумать посадочные площадки, чтобы люди не бежали убрать грязь, поставить урны, скамейки для ожидающих транспорт... Зачем обязательно делать всё заново, когда можно привести в порядок уже существующее? Тем более кризис во всем мире, девицит бюджета.