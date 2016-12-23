Волейбольная "Нова" будет проводить домашние матчи в Самаре

В следующем году новокуйбышевская волейбольная "Нова", выступающая в суперлиге, будет проводить домашние матчи в Самаре. Такое решение принято с целью развития клуба и популяризации волейбола в регионе. В спорткомплексе "МТЛ Арена" 8 января "Нова" примет "Югру-Самотлор" из Нижневартовска. Вход на игру будет бесплатный.
С инициативой проведения "Новой" домашних матчей в Самаре выступило ПАО "Новатэк", финансирующее клуб на паритетных началах с правительством Самарской области. Планируется, что организация игр чемпионата российской суперлиги в столице региона привлечет к команде дополнительный зрительский интерес, будет способствовать развитию клуба и всего волейбола в Самарской области.
В Самаре первый матч "Новы", занимающей в текущем чемпионате российской суперлиги 9-е место, состоится 8 января в спорткомплексе "МТЛ Арена". "Мы рассматривали несколько площадок, но именно "МТЛ Арена" на сегодняшний день оказалась оптимальным вариантом. Сейчас ведем активную подготовку, чтобы 8 января состоялся не просто матч, а настоящий праздник для жителей города. Вход на игру будет свободный, и мы ждем всех самарцев 8 января в "МТЛ Арене". Отмечу, что и новокуйбышевские любители волейбола не останутся без нашего внимания — для них мы организуем бесплатный автобус", — рассказал исполнительный директор ВК "Нова" Станислав Трофименко.
По словам Станислава Трофименко, вопрос полного переезда "Новы" из Новокуйбышевска находится в стадии проработки. "Пока будем проводить игры в Самаре, а по возможной смене базирования ясность появится позже. Здесь очень много нюансов, и надо все решать постепенно. В перспективе у нас есть идея сделать тренировочную базу "Новы" в одном из ФОКов Самары, и там же открыть набор мальчишек в клубную секцию волейбола. Таким образом, мы существенно увеличим охват талантливых ребят. В Новокуйбышевске есть спортивная школа по подготовке волейболистов, и она продолжит работать без изменений", — отмечает он.
"Мы, как и любой спортивный клуб, хотим двигаться только вперед. Я уверен, что проведение игр в Самаре и планируемый переезд даст дополнительную динамику развития и "Нове" и всему волейболу в регионе, — считает главный тренер "Новы" Константин Брянский, — "Больше болельщиков смогут попасть на наши игры. Думаю, что искушенному самарскому зрителю придутся по душе матчи волейбольной российской суперлиги. Мы рассчитываем на поддержку и наших новокуйбышевских болельщиков, о которых мы, конечно же, не забудем. Будем стараться всех радовать своими результатами".
Последние комментарии
детско-юношевской спортивной школы где будут тренироваться?они сейчас тренируются?когда откроют керлинг в самаре?мы уже 3-ий год тренеруемся и участвовали в турнире кубок и чемпионат россии среди глухих проводили по керлинг,и я,тренер и совместитель игрока,очень хотел открыть керлинг в Самаре,хотя можно тренироваться в крытых помещен.на хоккеийных площадок.кто то известо о керлинг сообши нам,буду очень благодарны
Самарский ходок не может ни на чем попасться—бабы не выдадут!
И слава богу! По крайней мере Шарапова не высказывалась плохо о Самаре, как эта толстуха.
Да проблема финансирования спорта в Нове играет огромную роль в развитии команды. Вместо игры, думать где же заработать деньги на жизнь—это конечно не дело.
"Нова" всегда была хорошей командой, если бы не проблемы с финансированием, давно бы в суперлиге играла!