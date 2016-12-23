В Самаре тушат дом рядом с драмтеатром

В пятницу, 23 декабря, днем произошел пожар в доме по ул. Фрунзе, расположенном на противоположной стороне проезжей части от Самарского академического театра драмы, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в оперативных структурах.

В соцсетях появились фотографии с места, на которых видно, что дом тушат пожарные, на месте происшествия дежурит бригада "скорой помощи". Точных данных о пострадавших нет. Обстоятельства случившегося устанавливаются.