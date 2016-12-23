В Самаре тушат дом рядом с драмтеатром

В пятницу, 23 декабря, днем произошел пожар в доме по ул. Фрунзе, расположенном на противоположной стороне проезжей части от Самарского академического театра драмы, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в оперативных структурах.
В соцсетях появились фотографии с места, на которых видно, что дом тушат пожарные, на месте происшествия дежурит бригада "скорой помощи".
Точных данных о пострадавших нет. Обстоятельства случившегося устанавливаются.
Последние комментарии
Пожарное депо находится всего в нескольких км от данного поселка,но ехали они несколько часов!!! Вседствии чего дом сгорел полностью- остался только фундамент. И слава Богу хоть бабушка осталась жива, но в очень тяжелом состоянии. Вот так работают наши службы((
Понятно кто совершил данный поджог, просто искать никто никого не хочет!
https://www.youtube.com/channel/UCYhu5_cii5JzfGvGQLj9asw
вот ссылка на видео, в каком состоянии находится сгоревшая квартира с комментариями автора
Вот ссылка на петицию, на сайте cange.org.ru, направленная в следственные органы:https://www.change.org/p/следственное-управление-следственного-комитета-рф-по-самарской-области-раскрыли-преступление