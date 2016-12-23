В Самарской области появится благотворительный фонд "Хорошие истории"

Учредители и партнеры благотворительного фонда "Самарская губерния" создадут новый фонд - "Хорошие истории". Такое решение было принято на расширенном заседании попечительского совета "Самарской губернии", сообщила корреспонденту Волга Ньюс исполнительный директор фонда Татьяна Акимова.

По ее словам, часть проектов, "Самарской губернии" перейдут в новый фонд. В существующем же останутся в основном проекты с иностранным финансированием. Напомним, ранее фонд подал заявление о включении в реестр иностранных агентов.

"Новый фонд будет про людей и их личные хорошие истории, которые они создают сами, про сообщества, которые хотят что-то сделать для себя, для жителей, для города или села, — говорит Татьяна Акимова. — Есть люди, есть задачи, есть инициативы. Нам нужно всех объединить, найти общее решение, усилить друг друга и идею, и сделать дело вместе. А темы могут быть любыми, главное, чтобы они были важны для людей и сообщества. Уверена, что фонд "Хорошие истории" соберет вокруг себя ярких людей, яркие идеи и проекты, и каждый сможет выбрать — в какую из них хочется вложиться своим временем, энергией, деньгами, знаниями".

При этом фонд "Самарская губерния" не будет закрыт. "Так вопрос не стоит. У него есть история, репутация, важные проекты, — отмечает исполнительный директор фонда. — Вчера, 20 декабря, на праздновании 10-летия "Самарской губернии" мы озвучили планы по созданию "Хороших историй" нашим партнерам и гостям. Мы поняли, что все, кто был с нами, готовы работать и дальше".

Говоря об итогах 10-летней деятельности БФ "Самарская губерния", Татьяна Акимова сообщила, что ему удалось привлечь около 155 млн руб. на поддержку более 260 проектов и программ не только в Самарской области, но и в 35 регионах России.