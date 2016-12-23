16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Самарской области появится благотворительный фонд "Хорошие истории" Самарские НКО за год получили 11 млн рублей в качестве президентских грантов Три самарских НКО получили президентские гранты В Самарской области продолжается квалификационный отбор НКО Как соблюсти закон, осуществляя общественный контроль

Общественные организации Общество

В Самарской области появится благотворительный фонд "Хорошие истории"

САМАРА. 23 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 42
Версия для печати

Учредители и партнеры благотворительного фонда "Самарская губерния" создадут новый фонд - "Хорошие истории". Такое решение было принято на расширенном заседании попечительского совета "Самарской губернии", сообщила корреспонденту Волга Ньюс исполнительный директор фонда Татьяна Акимова.

По ее словам, часть проектов, "Самарской губернии" перейдут в новый фонд. В существующем же останутся в основном проекты с иностранным финансированием. Напомним, ранее фонд подал заявление о включении в реестр иностранных агентов.

"Новый фонд будет про людей и их личные хорошие истории, которые они создают сами, про сообщества, которые хотят что-то сделать для себя, для жителей, для города или села, — говорит Татьяна Акимова. — Есть люди, есть задачи, есть инициативы. Нам нужно всех объединить, найти общее решение, усилить друг друга и идею, и сделать дело вместе. А темы могут быть любыми, главное, чтобы они были важны для людей и сообщества. Уверена, что фонд "Хорошие истории" соберет вокруг себя ярких людей, яркие идеи и проекты, и каждый сможет выбрать — в какую из них хочется вложиться своим временем, энергией, деньгами, знаниями".

При этом фонд "Самарская губерния" не будет закрыт. "Так вопрос не стоит. У него есть история, репутация, важные проекты, — отмечает исполнительный директор фонда. — Вчера, 20 декабря, на праздновании 10-летия "Самарской губернии" мы озвучили планы по созданию "Хороших историй" нашим партнерам и гостям. Мы поняли, что все, кто был с нами, готовы работать и дальше".

Говоря об итогах 10-летней деятельности БФ "Самарская губерния", Татьяна Акимова сообщила, что ему удалось привлечь около 155 млн руб. на поддержку более 260 проектов и программ не только в Самарской области, но и в 35 регионах России.

О создании нового фонда было объявлено на праздновании 10-летия "Самарской губернии"
Имеются противопоказания
Опрос от Глазной клиники Бранчевского

У меня ухудшилось зрение. Для улучшения зрения я выберу:

архив опросов

Какие методы борьбы с терроризмом наиболее действенны?

архив опросов

Гид потребителя

Последние комментарии

Евгений Сапунов 22 мая 2015 11:14 Участники автопробега навестили 220 ветеранов самарской глубинки

отправьте ТВИТ Меркушкину—пусть знает КАК на самом деле в глубинках ветераны живут и НУЖНА ЛИ ИМ Арка Победы на Аллее ?

Anna Petakchyan 16 апреля 2015 20:44 Областное управление Минюста признало НП "Национальное движение сберегающего земледелия" иностранным агентом

Людмила владимировна всегда работала и работает для развития сельского хозяйства, патриот своей страны, России. Активно занимается благотворительность! У этой женщины, мужчинам можно брать пример. И все, чего она добилась, только благодаря трудолюбию, правдивости и веры в Бога!

михаил вдовин 11 апреля 2015 05:29 Областное управление Минюста признало НП "Национальное движение сберегающего земледелия" иностранным агентом

Эта, за последние двадцать лет столько натворила, что вполне заслуживает быть иностранным агентом.

Мистер Икс 01 апреля 2015 12:15 "Ночной патруль" поймал пьяного сотрудника ДПС спящим в машине

Не, чуваки :) его увидели как он запер на газон) а там у него и поинтересовались все ли ок. Экипаж ехал мимо, т.к. время 3:20 было, а в 3:30 вторая смена сдается, здание ГАИ находится в 1 квартале от этого места.

Дмитрий Курбанов 01 апреля 2015 07:28 "Ночной патруль" поймал пьяного сотрудника ДПС спящим в машине

он же спал, а поехать они его вынудили, чтобы зафиксировать движение в состоянии алк. опьянения. отрыгнётся вам эта подстава.

Фото на сайте

День ВМФ отметили исторической реконструкцией

День ВМФ отметили исторической реконструкцией

В Самаре прошел автопробег "Ветеранам глубинки - заботу и внимание"

В Самаре прошел автопробег "Ветеранам глубинки - заботу и внимание"

В Самаре определены лучшие PR-проекты 2014 года

В Самаре определены лучшие PR-проекты 2014 года

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1