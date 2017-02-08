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В регионе заработал общественный антикоррупционный комитет

САМАРА. 8 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В регионе начала работу региональная общественная организация "Антикоррупционный комитет Самарской области".

Возглавляет организацию бывший глава Кинельской межрайонной прокуратуры, экс-прокурор Комсомольского района Тольятти Анатолий Стольников. Также среди учредителей бизнесмены Анзор Апшев, Игорь и Татьяна Коржиковы.

В организации заявляют, что основная деятельность комитета направлена на сбор информации о фактах коррупции, ее анализ и передача в правоохранительные органы, а также общественный контроль за ходом расследования коррупционных дел.

Кроме того общественники планируют оказывать юридические и консультационные услуги, заниматься поддержкой ветеранов-силовиков и их семей, оказывать благотворительную поддержку правоохранительным органам.

"Деятельность комитета направлена на то, чтобы увеличить степень ответственности чиновников за свою работу, сделав ее более прозрачной и подконтрольной", — заявляют в организации.

Сообщается, что комитет "тесно взаимодействует с правовым центром программы "Человек и Закон".

В организации сформирован юридический отдел по работе с гражданами.

В общественной приемной также можно обращаться по вопросам вступления в организацию.

Приемная расположена по адресу: Кинель, ул. Орджоникидзе, д. 121 "Б" каб. 4. Телефоны: (84663) 6-13-00, (846) 972-45-67, (927) 692-45-67.

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