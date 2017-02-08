В регионе заработал общественный антикоррупционный комитет

В регионе начала работу региональная общественная организация "Антикоррупционный комитет Самарской области".
Возглавляет организацию бывший глава Кинельской межрайонной прокуратуры, экс-прокурор Комсомольского района Тольятти Анатолий Стольников. Также среди учредителей бизнесмены Анзор Апшев, Игорь и Татьяна Коржиковы.
В организации заявляют, что основная деятельность комитета направлена на сбор информации о фактах коррупции, ее анализ и передача в правоохранительные органы, а также общественный контроль за ходом расследования коррупционных дел.
Кроме того общественники планируют оказывать юридические и консультационные услуги, заниматься поддержкой ветеранов-силовиков и их семей, оказывать благотворительную поддержку правоохранительным органам.
"Деятельность комитета направлена на то, чтобы увеличить степень ответственности чиновников за свою работу, сделав ее более прозрачной и подконтрольной", — заявляют в организации.
Сообщается, что комитет "тесно взаимодействует с правовым центром программы "Человек и Закон".
В организации сформирован юридический отдел по работе с гражданами.
В общественной приемной также можно обращаться по вопросам вступления в организацию.
Приемная расположена по адресу: Кинель, ул. Орджоникидзе, д. 121 "Б" каб. 4. Телефоны: (84663) 6-13-00, (846) 972-45-67, (927) 692-45-67.
Последние комментарии
отправьте ТВИТ Меркушкину—пусть знает КАК на самом деле в глубинках ветераны живут и НУЖНА ЛИ ИМ Арка Победы на Аллее ?
Людмила владимировна всегда работала и работает для развития сельского хозяйства, патриот своей страны, России. Активно занимается благотворительность! У этой женщины, мужчинам можно брать пример. И все, чего она добилась, только благодаря трудолюбию, правдивости и веры в Бога!
Эта, за последние двадцать лет столько натворила, что вполне заслуживает быть иностранным агентом.
Не, чуваки :) его увидели как он запер на газон) а там у него и поинтересовались все ли ок. Экипаж ехал мимо, т.к. время 3:20 было, а в 3:30 вторая смена сдается, здание ГАИ находится в 1 квартале от этого места.
он же спал, а поехать они его вынудили, чтобы зафиксировать движение в состоянии алк. опьянения. отрыгнётся вам эта подстава.