16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Самарской области дети-сироты будут получать единовременные выплаты после окончания школы Самарским инвалидам помогают с трудоустройством Власти оказывают поддержку многодетным семьям, попавшим в беду На поддержку семей в Самарской области в 2017 г. потратят 6,3 млрд рублей В Тольятти детям предоставят бесплатные путевки в оздоровительные лагеря

Соцподдержка Общество

В Самарской области в 2016 году жилье получили 370 детей-сирот

САМАРА. 23 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 65
Версия для печати

В четверг, 22 декабря, министр социально-демографической и семейной политики Самарской области Марина Антимонова вместе с главой Красноярского района Михаилом Белоусовым, уполномоченным по правам человека в Самарской области Ольгой Гальцовой и уполномоченным по правам ребенка в Самарской области Татьяной Козловой вручила ключи от квартир 12 детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей.

Новые квартиры приобрели на средства из федерального и областного бюджетов, выделенных администрации Красноярского района. Квартиры расположены в новом трехэтажном многоквартирном доме в жилом комплексе "Экодолье Самара" в селе Белозерки.

Как отметила Марина Антимонова, в бюджете Самарской области ежегодно предусматривается около полумиллиарда рублей для обеспечения людей этой категории бесплатным жильем. Это один из самых высоких показателей по ПФО.

"В Самарской области на 1 декабря 2016 года 358 детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа въехали в собственное жилье. Сегодня эта цифра уже изменилась в сторону увеличения на 12 квартир, приобретенных администрацией Красноярского района. Стоит отметить, что в ряде муниципальных образований Самарской области процесс приобретения квартир для этой категории граждан также близится к завершению, поэтому итоговое количество приобретенных квартир для детей-сирот будет известно в январе будущего года", - уточнила Антимонова.

Имеются противопоказания
Опрос от Глазной клиники Бранчевского

У меня ухудшилось зрение. Для улучшения зрения я выберу:

архив опросов

Какие методы борьбы с терроризмом наиболее действенны?

архив опросов

Гид потребителя

Последние комментарии

Павлов Иван 22 декабря 2016 11:02 "Рождественский караван Coca-Cola" приедет в Самару 24 декабря

Где наш Дед Мороз?

Лис Упоротый 25 марта 2016 12:15 Суд обязал мэрию Тольятти решить вопрос с коммуникациями к участкам для многодетных

Огласите размер платы за подключение.

Константин Иванов 04 сентября 2015 17:55 Самарские дети могут получить бесплатные путевки в лагеря

Жаль, что лето закончилось 4 дня назад...

Александр ( 01 июня 2015 13:24 К 2018 году в Самаре может появиться крематорий

Кладбищенская мафия не позволит

михаил вдовин 27 февраля 2015 11:10 На улучшение условий проживания ветеранов из бюджета региона выделят 150 млн рублей

А к 100 -ю Победы полностью решит эту проблему. Или раньше.

Фото на сайте

"Самарский Стройфарфор" поощряет трудолюбивых и талантливых

"Самарский Стройфарфор" поощряет трудолюбивых и талантливых

В Крутых Ключах прошел грандиозный праздник, посвященный Дню защиты детей

В Крутых Ключах прошел грандиозный праздник, посвященный Дню защиты детей

В Самаре открылся социальный приют для женщин "Ты не одна"

В Самаре открылся социальный приют для женщин "Ты не одна"

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1