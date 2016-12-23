В Самарской области в 2016 году жилье получили 370 детей-сирот

В четверг, 22 декабря, министр социально-демографической и семейной политики Самарской области Марина Антимонова вместе с главой Красноярского района Михаилом Белоусовым, уполномоченным по правам человека в Самарской области Ольгой Гальцовой и уполномоченным по правам ребенка в Самарской области Татьяной Козловой вручила ключи от квартир 12 детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей.

Новые квартиры приобрели на средства из федерального и областного бюджетов, выделенных администрации Красноярского района. Квартиры расположены в новом трехэтажном многоквартирном доме в жилом комплексе "Экодолье Самара" в селе Белозерки.

Как отметила Марина Антимонова, в бюджете Самарской области ежегодно предусматривается около полумиллиарда рублей для обеспечения людей этой категории бесплатным жильем. Это один из самых высоких показателей по ПФО.

"В Самарской области на 1 декабря 2016 года 358 детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа въехали в собственное жилье. Сегодня эта цифра уже изменилась в сторону увеличения на 12 квартир, приобретенных администрацией Красноярского района. Стоит отметить, что в ряде муниципальных образований Самарской области процесс приобретения квартир для этой категории граждан также близится к завершению, поэтому итоговое количество приобретенных квартир для детей-сирот будет известно в январе будущего года", - уточнила Антимонова.