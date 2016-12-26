Ибрагим Цаллагов может перейти в "Зенит"

"Крылья Советов" и "Зенит", с большой долей вероятности, договорились о трансфере полузащитника Ибрагима Цаллагова, сообщает sport-express.ru.

Клубы согласовали сумму перехода. Теперь отец футболиста и руководители сине-бело-голубых должны урегулировать вопросы личного контракта.

"Переговоры идут, но пока информации о том, что клубы договорились, у меня нет," - комментирует глава совета директоров самарского клуба Дмитрий Шляхтин.