В худмузее Тольятти работает выставка абстракции "Твои руки были холодными в прошлом марте"

В отделе современного искусства Тольяттинского художественного музея до 28 января работает выставка абстракции "Твои руки были холодными в прошлом марте".

Черный квадрат Казимира Малевича как точка беспредметного, теория и практика Василия Кандинского, опыты неопластицизма Пита Мондриана — все это нашло отражение/трансформацию на этой выставке, на которой молодые художники исследуют понятие абстракции через живопись, фотографию, звук, инсталляцию, стрит-арт, видео, текст.

Выставка становится кратким наглядным пособием по абстракции: знаковые работы прошлого, художественные размышления современных авторов и теоретические тексты, сопровождающие выставку, создают "дружественный интерфейс", который легко читается посетителем.

Сама выставка превращается в автобиографический текст, она ведет рассказ о самой себе от первоисточников к новой интерпретации современными художниками.

Название выставки имеет предельно ясное, предметное звучание и провоцирует зрителя создавать собственные образы, чувствования, тем самым запуская работу абстрактного мышления человека.

Участниками выставки стали художники из Самары и Тольятти: Антон Арт-Абстрактов, Яков Андреев, Вика Калинина, Иван Ключников, Мария Лазарева, Михаил Лезин, Татьяна Минсафина, Сергей Сваслав, Ирина Севостьянова, Саша Щербина, строительно-художественная группа КИРКА.

Первоисточниками для современных интерпретаций стали работы Михаила Матюшина, Василия Кандинского, Казимира Малевича, Александра Родченко, Владимира Татлиан, Михаила Ларионова и Натальи Гончаровой, Эль Лисицкого, Николая Суетина, Ивана Клюна, Жана Арпа, Пита Мондриана, Джексона Поллока, Марка Ротко.